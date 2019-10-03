Вакцины от гриппа поступили в продажу

С 4-5 октября в аптеках будут продавать две вакцины от гриппа.

- 1 октября мы завершили контроль качества первых партий вакцины. В конце недели они поступят в продажу, - говорит 26-летняя Валерия Сало из Центра общественного здоровья МОЗ Украины. - Это 103 250 доз "Ваксигрипп тетра" производства французской компании "Санофи пастер", 300 доз "Джиси флю" с корейского предприятия "Грин Кросс Корпорейшн". Цену препаратов определят фармакологические компании и аптечные сети.

Вакцину можно приобрести за свой счет. За бюджетные деньги их будут покупать для прививок учителям, медицинским работникам и лицам, находящимся в учреждениях длительного ухода.

- Ожидаем поступления вакцин. Уже сделали заказ, средства проплатили, - говорит 43-летняя Нина Басюк, заведующая аптекой "Анита" в Черкассах. - Берем сразу обе. "Джиси флю" действует от трех штаммов гриппа, "Ваксигрипп тетра" - от четырех. Знаем, что она уже есть в Украине, прошла сертифицированный контроль. Вакцина будет не во всех аптеках. Нужны определенные условия хранения. В нашей есть специальный холодильник для этого. Кроме того, продаем только в сумке, которая холодит. Покупатели могут приходить со своей или одолжить аптечную, которую потом должны вернуть.