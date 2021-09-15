Вакцинированные смогут ходить в кафе в красных зонах

Правительство обновило правила карантина в Украине. Начнут действовать с 20 сентября. В постановлении прописаны привилегии для вакцинированных граждан, условия работы предпринимателей в карантинных зонах.

Вводят два ковид-сертификата, которые можно заказывать в мобильном приложении "Дія". Документ желтого цвета будут получать люди после первой прививки, зеленого - после повторного. Полностью иммунизированные смогут даже в красных зонах посещать театры, кафе, музеи, спортзалы, бассейны, рынки и развлекательные заведения.

- Сертификаты есть международные и внутренние. Выдают на полгода. Когда срок будет истекать, то в приложении "Дія" следует отказаться от него и перезаказать. Новый тоже будет действовать шесть месяцев, - говорит главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. - Люди, которые оформят документ в конце сентября - сразу будут получать один раз в год.

В желтой зоне школы будут работать при вакцинации 80% учителей. В красной - если вакцинированы все педагоги.

Заведения общественного питания, спортзалы, театры, музеи и кинотеатры в желтых регионах смогут самостоятельно определять - принимать только иммунизированных клиентов, или и других при условии соблюдения карантинных правил. В красных получат право работать только при условии обслуживания клиентов с зеленым ковид-сертификатом.

Транспорт будет работать. В желтой зоне без ограничений.

- В красных его тоже закрывать не будут, - говорит премьер-министр 45-летний Денис Шмыгаль. - Будет требование вакцинировать водителей. Вакцинацию пассажиров проверять не будут, но обязательными остаются масочный режим и социальная дистанция.

Украина может перейти в желтую зону карантина 20-21 сентября.

- Такой уровень эпидемической опасности по всей стране возможно введет Национальная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, - говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко, 41 год. - Сейчас есть превышение уровня заболеваемости по некоторым показателям. Это позволяет нам на следующей неделе собрать комиссию. После введения желтой зоны она будет отслеживать показатели в регионах и рекомендовать усиление или ослабление карантинного режима. Полностью его отменим, если украинцы будут вакцинироваться.

На 16 сентября первую дозу вакцины получили более 6 млн граждан. Полностью иммунизированы почти 5 млн украинцев.