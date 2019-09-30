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вторник, 01 октября 2019 00:55

В Умань приехали 27 тысяч паломников

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В город Умань Черкасской области из восьми стран приехали 27 тысяч брацлавских хасидов. Планируют отмечать Рош ха-Шана - иудейский Новый год. В прошлом году на праздник приехали почти 30 тыс. паломников.

- Готовиться к Рош ха-Шана начали еще в прошлом году. Сразу по завершении предыдущего празднования, - говорит секретарь Уманского горсовета 38-летняя Людмила Кирилюк. - Делаем выводы относительно недостатков. Такая схема наработана годами. Местные по-разному относятся к хасидам. Кто-то толерантен и относится лояльно, кто-то против них. Но сейчас горожане уже привыкли, особых нареканий нет.

Хасиды приехали 303 автобусами, 571 микроавтобусом и 23 легковыми автомобилями.

- Паломники гуляют целые сутки, беспрестанно танцуют и поют, взрывают петарды. В районе, где проходит празднование, кучи мусора из пластиковой посуды и объедков, - говорит местный житель 25-летний Владислав Иванченко. - Дворники не успевают убирать. Хасиды бывают агрессивны. Если случайно плечом заденешь одного, сойдется толпа разбираться. Пытаются остерегаться женщин и собак, когда молятся, иначе их желания не осуществятся. Знакомый принимает их на ночлег. В доме поставил дополнительные кровати, купил постель. Заселяет только компании, которые приехали вместе. Говорит, если брать отдельно - всегда дерутся. В гараже над дорогой продает домашние яйца, воду и пиво. Все по 1-2 доллара. Жители Умани, живущие недалеко от места празднования, сдают жилье хасидам, пытаются нажиться.

За правопорядком следят 600 полицейских из 12 областей. Также в отряд входят кинологи с собаками, взрывотехники. Работают служба по чрезвычайным ситуациям и медики.

- Серьезных международных скандалов не было. Все конфликты оперативно решают на месте, - говорит пресс-секретарь полиции Черкасской области 37-летний Дмитрий Грищенко. - Несколько раз ловили паломников с наркотиками, везли среди вещей. Если начинают ссориться, объясняем украинское законодательство.

На улицах города магазины меняют надписи на вывесках на иврит. Для этого берут разрешение в городском совете. Нелегалов штрафуют.

- Сдаю квартиру за 61,5 тысячи гривен. Ставлю такую цену, потому что она в 10 метрах от могилы Цадика Нахмана - основателя брацлавского хасидизма, - говорит 48-летний Николай Панасенко. - Помещение рассчитано на десять человек. Несколько лет подряд снимает одна и та же семья. Муж, жена и дочь. Выбрали меня, потому что на сайте аренды квартир только мое объявление дублировалось на иврите. Всегда вежливо себя ведут. В новостях показывали, что хасиды драки устраивают, кресты сжигают. Я этого не видел. Деньги потрачу на косметический ремонт и дострою комнату, чтобы в следующем году принять больше паломников.

Автор: Наталья ПЕЧИБОРЩ
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