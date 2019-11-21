В "Укргазвидобуванні" уделяют внимание безопасности работников и производственных объектов

В акционерном обществе "Укргазвидобування", в частности, в его полтавском филиале — газопромышленном управлении "Полтавагазвидобування" — уделяют большое внимание безопасности работников на производственных объектах и в офисах. "Укргазвидобування" работает над усовершенствованием безопасности работников и производственных объектов. Компания имеет амбициозную цель — в следующем году пройти сертификацию на соответствие требованиям ISO 45001. Для этого пересмотрят действующие стандарты и создадут новую систему управления охраной труда.

На предприятии сформулировали семь основных правил охраны труда. Одно из них — транспортная безопасность. Среди требований, повышающих безопасность сотрудников на дорогах, уделяют внимание и поясам безопасности. Ими часто пренебрегают, но они спасают жизни водителей и пассажиров. По данным Всемирной организации здравоохранения, в половине смертельных аварий пристегнутый ремень мог бы спасти жизнь. В Украине, по статистике, трое из четырех водителей не пристегиваются во время движения. Именно поэтому культура безопасности за рулем приоритетна на предприятии. — В наших машинах перевозят и пассажиров и опасные грузы. Первое правило после того, если сел в автомобиль — зафиксируй на себе ремень безопасности. Это касается водителей и всех пассажиров. Мы установили в машинах видеорегистраторы, чтобы контролировать соблюдение правил. На каждом совещании подчеркиваем, что это залог жизни и здоровья, — говорит начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ГПУ "Полтавагазвидобування" Юрий Барановский.

Также в этом году в "Укргазвидобування" утвердили новый стандарт организации, который существенно повысил требования к качеству спецодежды и средств индивидуальной защиты — СИЗ. Согласно новым стандартам закуплены и новые образцы спецобуви. Она приспособлена для работы в помещении, на улице во время осадков или бездорожье. Работники полтавского филиала уже начали получать спецодежду и СИЗ, закупленные по новым требованиям. В компании планируют ввести новые дополнительные нормы по выдаче второго комплекта спецодежды. Если первый комплект работник повредил или испачкал, сможет переодеться и продолжить работу. — Наши сотрудники выполняют работы на объектах с высоким риском, с вредными и опасными факторами. Для сохранения их жизни и здоровья необходима качественная спецодежда и СИЗ. В этом году мы приобрели новую спецодежду. Ее материалы прошли тестирование и показали, что будут долго служить. Имеют лучшую защиту от масляных и нефтяных веществ, — продолжает Юрий Барановский.

Кроме сотрудников компании на производственных объектах работают подрядные организации. — Основная ценность для компании — сохранение здоровья и жизни наших сотрудников и сотрудников сторонних организаций, выполняющих работы на наших производственных объектах. С этой целью обновили положения по управлению и взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности. Проводим соответствующие аудиты на производственных объектах, общаемся с подрядчиками. Когда необходимо, можем остановить работы, — говорит Александр Девятко, заместитель директора ГПУ "Полтавагазвидобування". Здоровье работников зависит от многих факторов. Один из них — умение действовать в чрезвычайных ситуациях. Для отработки таких навыков в компании проводят ряд специальных тренингов. — Это выполнение работ на высоте, оказание первой домедицинской помощи, а также проведение анализа безопасного выполнения работ. В дальнейшем планируем добавить практические занятия по контраварийному вождению для наших работников, — добавляет Александр Девятко.

Одна из важных новаций компании — добровольная бесплатная вакцинация работников от вирусных заболеваний. Эту практику планируют ввести уже в ближайшее время.

Нормам пожарной безопасности уделяется внимание не только в производственных подразделениях, но и в офисных помещениях.

— Наш офис правильно называется производственно-лабораторный корпус. В нем сейчас работают почти 350 человек. Это здание высокой этажности — их девять. Оборудовано внутренним противопожарным водопроводом с 17 кранкомплектами. Во всем доме есть противопожарная защита, состоящая из систем оповещения и пожарной сигнализации на случай возгорания, — говорит ведущий инженер по пожарной безопасности ГПУ "Полтавагазвидобування" Александр Киричко.

Для офисных работников, как и для производственников, регулярно проводят проверки знаний по охране труда. А еще дважды в год проходят учения по эвакуации сотрудников. Как рассказывает Александр Киричко, они проходят в два этапа. Сначала подготовительный период, а потом — практический. В первую очередь составляют план, проводят консультации, проверяют помещения, обсуждают, как все будет происходить. Далее начинаются практические мероприятия. Ответственные лица дают указание о начале тренировки производственно-диспетчерскому отделу и охранникам. — Подается сигнал, срабатывает система оповещения и люди слышат характерный звук через громкоговорители, установленные в коридорах и кабинетах. Далее персонал действует согласно плану и схемам эвакуации, расположенным на каждом этаже. Работники выходят на прилегающую к территории админздания лестнице, не пользуясь лифтом, — говорит Александр Киричко. Во время эвакуации персонал отрабатывает умение пользоваться первичными средствами пожаротушения.

За техническим состоянием противопожарных средств на всех объектах компании следит специализированная служба. В своем арсенале газодобытчики имеют разнообразную технику - от различных типов огнетушителей до пожарных машин. — Для поддержания противопожарного режима на объектах структурных газопромышленного управления у нас есть 19 единиц пожарной техники. Три современных автомобиля закупили в прошлом году, - добавляет Александр Киричко. В планах АО "Укргазвидобування" продолжать обновление парка пожарной техники для производственных объектов компании.