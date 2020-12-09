В украинскую церковь перешли почти 600 общин

15 декабря Православная Церковь Украины будет отмечать вторую годовщину создания. В 2018-м ее официально утвердили на объединительном соборе православных церквей в Киеве. Настоятелем избрали митрополита Епифания, 41 год.

Автокефалию ПЦУ признали Александрийская, Константинопольская, Кипрская и Греческая православные церкви. Русская, Белорусская и Сербская отказали в поддержке.

- Показатель признания на сегодняшний день хороший. Особенно в условиях активного противостояния России. Любыми методами блокирует все, что может положительно повлиять на нашу церковь, — говорит религиовед Дмитрий Горевой, 29 лет. - Процесс признания длительный. Не стоит ждать частых положительных заявлений. Если взять в пример признание Русской церкви в конце XVI века, то Александрийская поддержала ее лишь через три года. Нас - через год. Тогда России не надо было признания от других, которое она требует от ПЦУ. Спекулирует тем, что если кто-то нас не поддержит - не можем говорить об истинной каноничности. Но официальное признание - это простое установление дипломатических отношений.

Русская Церковь имеет почти 12 тыс. религиозных организаций в Украине. ПЦУ — вдвое меньше. Со времени основания к ней присоединились почти 600 приходов РПЦ в Украине.

- Переход в украинскую церковь замедляет пандемия коронавируса, - говорит Горевой. - Религиозная жизнь не так активна, как в прошлом году. В храмах мало людей или вообще нет.

Влияет на переходы Русская церковь. Ее представители действуют на упреждение, а иногда на отзыв решений приходов. Убеждают священников вернуться, обещают финансовую поддержку. РПЦ работает в юридической сфере. Когда община решает перейти — подают иски на людей, чиновников облгосадминистраций, которые зарегистрировали процесс. Тогда церкви часто опечатывают как предмет спора. Другие общины это видят и отказываются что-то менять, чтобы не потерять возможность посещать храм.