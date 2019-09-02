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вторник, 03 сентября 2019 00:05

В школу пошли 433 тысячи первоклассников

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2 сентября в Украине начался новый учебный год для школьников и студентов. В первый класс пошли 433 тыс. детей. Больше всего в Днепропетровской области - 34 767 человек. В Киеве - 32828.

Запустили очередной этап реформы среднего образования - "Новая украинская школа". Больше всего изменений касается учеников младших классов. Всех первоклассников зачисляли в школы по месту регистрации, независимо от того, специализированная школа или общеобразовательная. Учебные заведения отменили собеседования, конкурсы и другие экзамены. Выбрать другую школу можно было в случае, если в ней остались свободные места после приема учащихся по месту регистрации.

Первоклассникам не будут ставить оценок. Это будут делать с третьего класса.

Вместо табелей будут выдавать "Свидетельство достижений ученика". Предполагается четыре уровня оценки: "имеет значительные успехи", "демонстрирует заметный прогресс", "достигает результатов с помощью учителя", "требует внимания и помощи".

Президент Украины отменил обязательную школьную форму. В то же время руководство некоторых учебных заведений попросило родителей первоклассников приобрести ее. Призвали соблюдать внешний вид, прописанный в уставе учреждения.

В столице ученики сами выбирать блюда на обед. Продукты и цены в столовой остались прежними, однако обед будет напоминать "шведский стол".

За средства государственного и городских бюджетов большинство первых классов в школах Украины переоборудовали в соответствии с потребностями реформы. В учреждениях появились конструкторы "Лего" для учебных игр. В каждом первом классе для детей создали восемь учебных центров.

- Чтобы у ребенка не возникало стресса с началом обучения в школе, родителям необходимо делать акцент на положительных сторонах, - говорит детский психоаналитик 43-летняя Елена Тарасюк. - Нужно объяснить, что изменения - это нормально. Они могут пугать, однако в учебном заведении ребенок заведет друзей, узнает много нового и интересного, сможет весело проводить время. Если школьнику не удается адаптироваться, то причиной может быть недостаток отдыха или сна, которые он получал в детском саду. Ребенку стоит давать поспать или ничем не загружать час-два сразу после уроков.

С 1 сентября первоклассникам будут подавать новый материал с помощью обучающих игр.

- Если первокласснику не удается найти друзей в первый месяц обучения, родителям нужно обратиться к учителю, - продолжает психоаналитик. - Он точно расскажет, как малыш ведет себя в социуме. Стоит знать, как школьник хочет "строить" отношения с одноклассниками. Одному достаточно, чтобы с ним играли два-три одноклассника, другой хочет дружить со всеми без исключения.

Автор: Соломия ЦУРА
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