В школу будут зачислять без конкурсов

В этом году в первый класс будут принимать по новому стандарту. 8 мая вступил в силу новый порядок зачисления детей в школу.

— Не нужно проходить какие-либо конкурсы на проверку знаний. Все дети будут иметь гарантированный доступ к образованию ближе всего к месту жительства. Таким образом будет лучше выполняться конституционное право на среднее образование, — говорит образовательный эксперт 30-летний Егор Стадный, директор аналитического центра "Цедос".

Родители, которые будут записывать ребенка в школу, должны предъявить его свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей и документ, который удостоверяет право пользования жильем неподалеку от учебного заведения. Это может быть соглашение аренды жилья или справка о регистрации места проживания.

— Местная власть и застройщики абсолютно запустили социальную инфраструктуру, — говорит эксперт. — Строят микрорайоны, но не строят в них школы. Поэтому учебные заведения поблизости переполнены, там возможна нехватка мест.

На первоочередное зачисление в ближайшую к дому школу имеют право те, у кого в этом заведении работают родители, учатся братья или сестры.