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пятница, 07 июня 2019 00:30

В школах надо играть в петанк, фризби и хортинг

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Большинство украинских школ проводят уроки физкультуры по программе советских времен - занятие начинается с построения, затем дети делают разминку, играют в футбол или баскетбол и готовятся к нормативам.

- Учебные заведения других стран отошли от привычных нам видов спорта и эффективнее привлекают детей к физическим занятиям, - говорит 48-летний Андрей Боляк, директор по образовательным программам Спортивного движения Александра Педана "ДжуниорZ".

Кто блокирует внедрение нововведений на занятиях физкультуры?

- Программа еще не получила новых внедрений. Сейчас практически все факультеты и институты физической культуры учат студентов старым программам. Преподают школьникам дисциплины, которые не меняли 40 лет. Такой ограниченный перечень видов спорта приводит к тому, что ребенку надоедает каждый год делать одно и то же.

Несовершенной является и система подведения итогов от работы школ физического воспитания. Их чаще всего подводят за счет того, как школа себя проявила в разных соревнованиях. В таких случаях выигрывает самая сильная команда и ей достается все. Чтобы победить, учителя выбирают наиболее физически развитых школьников. Как правило, это группы ребят, которые ходят на все соревнования, от футбола до легкой атлетики. Все остальные дети остаются в стороне и соревнования проходят мимо.

Как это изменить?

- Надо внедрять занятия, на которые тратиться меньше средств. Например, чирлидинг можно проводить бесплатно и на небольшой территории. Это вид спорта с элементами гимнастики и акробатики, популярный в США - когда девушки с помпонами поддерживают спортивные команды.

Какие новые виды спорта можно вводить в украинских школах?

- Пропагандируем чирлидинг, петанк, флорбол, бадминтон, фризби, корфбол, регби, хортинг, сумо, самбо и американский футбол. Многие органы власти не хотят новых видов спорта, ведь не могут справиться с традиционными. Если сравнивать баскетбол или футбол с корфболом, то в первых случаях девочки редко играют с ребятами. Также немало учеников ходят в секции по этим видам и могут запросто обыграть своих соперников. Как результат, всем другим школьникам будет неинтересно. Корфбол - это те же броски в корзину. Однако его придумали, чтобы и ребята, и девушки смогли играть вместе.

Что объединяет все эти виды спорта?

- Все игры направлены на гендерное равенство. Дети любого пола могут заниматься как черлидерством, так и играть в фризби. Во-вторых, все виды спорта являются бесконтактными, чем снижают риск травмироваться. К игроку, который владеет мячом или другим орудием, касаться нельзя. Его можно перехватить только во время передачи. В-третьих, они доступны. В противоположность волейболу, для которого нужны специальные технические навыки, в эти игры школьник может удачно играть в первый раз.

У новых игр есть еще какие-то преимущества?

- Они противодействуют буллингу. Когда ребенку на уроке физической культуры не удается сдать определенные нормативы или не хватает умения играть в игру на уровне со всеми, то такой школьник становится объектом насмешек. Новые виды спорта противостоят буллингу, ведь все дети находятся в равных условиях. Если ученик имеет лишний вес и не может себя проявить в гимнастике или беге, то запросто может стать чемпионом в петанке.

Нужен ли специальный инвентарь для этих видов спорта?

- Да. Однако все орудия не являются дорогими. Например, диск для игры в фризби дешевле мяча для игры в баскетбол или футбол. Кроме этого, любые дополнительные средства для игр доступны, их просто купить в Украине. Некоторый инвентарь можно изготовить самостоятельно. Так, на уроках трудового обучения легко создать помпоны для чирлидинга из полиэтиленовых пакетов. Самостоятельно можно сделать и шары для петанка.

Стоит ли сохранять дух соревнования?

- Да, но он должен быть, пока дети находятся на площадке. Не стоит создавать турнирные таблицы, где будут показывать худших учеников. Если ребенок сыграл в определенном виде спорта, но проиграл, не нужно объявлять это во всеуслышание. Такой ученик больше никогда не захочет этим заниматься. Стоит отмечать старания каждого школьника, еще лучше, чтобы все получили награду и определенным образом побеждали.

Как еще можно поощрять детей к занятиям физкультурой?

- Стоит заменить классические соревнования спортивно-массовыми мероприятиями. Они должны быть зрелищными. Дети привыкли, что соревнования проводятся в обычных спортзалах, а награждают в лучшем случае грамотой, которую дают на всю команду. Надо привлекать спонсоров. Чтобы заинтересовать детей, спортивные события должны происходить в специально оборудованных залах с музыкальным сопровождением. У школьника должно возникать желание участвовать в таких соревнованиях.

Зависят ли изменения непосредственно от учителей?

- Нет, важно, чтобы местные власти начали обращать больше внимания на физкультурников. Их следует отмечать за новые формы работы на уроках. Надо помогать и создавать все условия учителям, чтобы они внедряли новые виды спорта в своей школе. Следует проводить углубленные семинары для таких педагогов, а также массовые мероприятия.

48 украинцев выиграли гранты на бесплатное обучение в магистратуре университетов по программе "Эразмус Мундус". Украина вошла в ТОП-15 стран, которые показывают лучшие результаты в рамках этого конкурса. Всего от Украины подали 417 заявок.

Автор: Соломия ЦУРА
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  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
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