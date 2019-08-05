В селевом потоке захлебнулся мужчина

В выходные юг и восток Украины накрыла непогода. Ливни прошли на Одесчине, в Запорожской и Днепропетровской областях.

Больше всего бед непогода натворила в Одессе и в Белгород-Днестровском районе. В течение выходных там выпала двухмесячная норма осадков. Улицы затопило. Машины плыли в воде на Таможенной площади, на Таирова, Приморской, в Черемушках и в центре Одессы. Ветер валил деревья и обрывал линии электропередач. Непогода спровоцировала обвал балкона на третьем этаже памятника архитектуры - доходного дома Пикеля на ул. Канатной, 52.

В селе Семеновка прорвало дамбу. Высота потока достигала 1,6 м. Вода затопила жилье и хозяйственные постройки. Со дворов смыло заборы и бетонные плиты.

Селевой поток пронесся по селу Молога Белгород-Днестровского района. Вода с грязью уничтожила много домов. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон. Потеряли деньги, вещи и документы. Погибла птица, собаки. В дачном кооперативе нашли мертвым 69-летнего мужчину. Работал там сварщиком. Его сбило с ног селевым потоком.

Мужчина звал на помощь. Но соседи не успели его спасти. Тело нашел председатель дачного кооператива 5 августа.

— Он кричал: "Спасите!" Я поднял голову и вижу, как соседи вылезают через окна. Вытащил двух, а Алексея Викторовича не успел. Он попытался выбраться на улицу, но его накрыло волной. Не мог до него добраться. Мы спаслись на втором этаже дома. Туда затащили детей через окна, соседей, и так до утра спали на пенопласте, — рассказал житель села Мологи 35-летний Александр Бирка. Потерял дом.

Вблизи города Арциз Одесской области поток воды снес с дороги рейсовый автобус с 17 пассажирами.

— Полицейские как раз возвращались в участок. Сняли на видео, как поток воды, как горная река, буквально сносил на обочину автобус. Водитель ничего не мог сделать. Пришлось вызвать спасателей, - рассказывает Светлана Белецкая из пресс-службы областной полиции. — Возле села Пивденное спасли 25 воспитанников спортивной школы. Дети разбили палатки недалеко от Днестровского лимана.

Вблизи Одессы фермеры сняли на видео смерч в поле, а на море поднялся шторм. На автодороге государственного значения Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши — М-15 сдвинулся грунт. Трассу закрыли. Машины объезжают через Каролино-Бугаз-Грибовку-Санжейку на трассу М-27.

В Одессе без электричества остаются почти 50 жилых домов. Сильный ветер валил деревья. Больше всего от ливня пострадал Деволановский спуск. Ливневые коллекторы не выдержали напора воды, крышки вылетали с рамами.

— Даже суперсовременная сливная система не смогла бы принять такое количество воды. На замену полностью изношенной сети коллекторов в центре города нужно 3 миллиарда гривен, — говорит заместитель мэра Одессы Анатолий Орловский, 51 год.

В Днипре ветер валил деревья с корнем, срывал рекламные щиты. В Запорожье на перекрестке проспекта Металлургов и Соборной упал светофор.