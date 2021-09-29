В селе нашли останки древних животных

В селе Дорошовцы Черновицкого района на Буковине польские и украинские археологи выкопали останки мамонтов и северных оленей.

- На кости наткнулись, когда исследовали стоянку первобытных людей. Ей более 20 тысяч лет. Мы здесь работаем два года, - говорит руководитель экспедиции 72-летняя Лариса Кулаковская из Института археологии Национальной академии наук Украины. - Зафиксировали семь культурных слоев. В разные периоды люди жили здесь. Рядом - Днестр, к нему животные сходились стадами. А где они - там селились люди. Легче было охотиться.

Останки животных лежали на глубине 6 м. Хорошо сохранились. Самая большая кость из них - челюсть мамонта. Также нашли орудия, которыми древние разделывали туши добычи, разрезали кожу и изготавливали предметы быта из костей.

- Это село имеет много тайн и археологических находок. Ценно для ученых, исследующих период палеолита. В Польше подобных стоянок нет, - говорит польская археолог Марта Полтович-Бобак.

Находки очистят, часть передадут в музеи.