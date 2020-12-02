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четверг, 03 декабря 2020 07:55

В реанимации свободная койка пустует 30 минут

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- О росте зарплаты врачей в Украине не говорил только ленивый. А кто пробовал быть на смене трое суток подряд, терпеть в туалет 4 часа или держал умирающего за руку? За это доплатили 3,5 тысячи гривен, а медсестрам - 2,5 тысячи в месяц, - рассказывает 40-летний Игорь Гижко, инфекционист Киевской городской клинической больницы №9. До пандемии он получал 8,5 тыс. грн зарплаты, сейчас - 12 тыс.

- В реанимации свободная койка пустует лишь 30 минут - когда на ней кто-то умер или кому-то легче. Если под ковидних больных выделили 100 коек, на них уже лежат 105 пациентов. Кто не в тяжелом состоянии, делится аппаратом с соседом, - говорит Гижко. Выходной у него раз в неделю. - И то только тогда, когда в отделении никто не заболел из врачей. Паникуют и больные, и медики. Всем не хватает физических и моральных сил. Люди и дальше упорно ходят без масок, а мы здесь мучаемся.

- Пациенты мало скандалят. Больше - родственники, - продолжает Игорь Гижко. - Бывает, аж кипит в груди высказаться. Разве мы виноваты, что нет концентраторов или тех ампул? Да и трудно смотреть, как к постели прикованы люди. Жена дома сначала принимала все на свой счет. Думала, на нее злюсь, а теперь молча капает валерьянку, чтобы меня отпустило. Первое, что сделаю, когда закончится эта перипетия с коронавирусом, куплю матери домик под Киевом. Ее и раньше редко видел, а теперь - и подавно. Живет в Полтавской области. Ежедневно звоню, но за нее сердце неспокойно.

Игорь Гижко дважды писал заявление на увольнение. Но остановила жена - сейчас условия работы инфекционистов всюду одинаковые.

-Из-за большого потока больных коронавирусом в Житомире открыли центральную городскую больницу №2, предназначенную для второй волны. Кардиолог Олесь Кутний возглавил инфекционное отделение.

- В период обострения пандемии не было того, кто мог бы стать на мое место. Пришлось перестроиться с кардиолога на инфекциониста, - говорит Кутний. - Хотел бы, чтобы взяли реабилитологов. Чтобы целый день занимались больными - переворачивали, делали зарядку. От реабилитации зависит жизнь пациентов. Эти обязанности выполняет наш персонал. А его не хватает. На ночном дежурстве на крыло отделения - одна санитарка и одна медсестра. Весной в больнице зафиксировали первые случаи коронавируса. Многие медсестры испугались и уволились. Мы обратились в наш мединститут. Так до сентября набрали штат.

Врачи работают по 12 часов в сутки. За день принимают от 25 до 50 инфицированных пациентов. Получают до 25 тыс. грн зарплаты.

- У меня - 16 тысяч. Плюс 4 тысячи надбавки, - говорит Олесь Кутний. - После работы единственный отдых - сон. Еще люблю бегать. Это помогает отвлечься.

Врач-инфекционист 60-летний Александр Соколенко работает в Уманской городской больнице. Там подтвердили первый случай заболевания коронавируса в Черкасской области. Теперь ее определили заведением первой волны для госпитализации инфицированных.

- В первые дни трудно было идти к больным, боялись заразиться, - говорит Соколенко. Трудился с коллегами месяц без сменен и выходных. - Это было утомительно. Врачи в истерике плакали по дому. Но мы стали по-другому относиться к коллегам - больше помогать и поддерживать. Разработали вахту по 10 дней, работали посменно. Стало легче.

- Машины скорой помощи пустые, некому работать. Многие уволились, - говорит 30-летний Владимир Гонтарь, врач бригады экстренной медицинской помощи Вышгородской станции в Киевской области. Его бригада определена как ковидная - выезжает на вызовы к больным коронавирусом.

- Профильные больницы для таких пациентов расположены в разных частях области. Едем за 100-190 километров. Если раньше на вызов тратили 2 часа, то теперь можем и 6. И таких три-четыре в день. Всю дорогу в машине сидим в защитных костюмах. Жарко, потеешь, нет возможности нос вытереть или в туалет сходить, - говорит Гюнтер. - Думал об увольнении. Обидно, когда спасаешь людей, учишься шесть лет и получаешь зарплату, как уборщик в супермаркете. Еще выслушиваешь, что ты обязан. Получаем надбавку к зарплате, но только за подтвержденные вызовы к инфицированным. Не всегда есть возможность подтвердить. То файл с результатом теста не открылся, то семейный врач отказалась подтверждать. В общем треть связанных с коронавирусом вызовов - бесплатные. Власть на бумаге написала хорошо, но в жизни этого нет.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО, Анна ОРЕЛ, Екатерина РОМАНЧУК
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