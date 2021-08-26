В парке нашли кости мамонта

Останки мамонта нашли в парке отдыха в райцентре Коростень Житомирской области. Кости нашли рабочие, которые рыли котлован для установки 50-метрового флагштока. Его возвели для поднятия флага Украины ко Дню Независимости.

- Кости в хорошем состоянии, не трухлые. Расположены на слоях, которые принадлежат ледниковому периоду (так называют длительное значительное снижение температуры на больших территориях. - ГПУ), - говорит археолог из Национальной академии наук Андрей Петраускас, 53 года. - Раскопки продолжим в октябре. Надеемся, нам удастся собрать достаточный костный материал.

В раскопках примут участие иностранные ученые. К их приезду находку спрячут под навесом, чтобы уберечь от повреждения. Если о костях в ближайшее время не позаботиться, могут рассыпаться, говорят ученые.

- Находка требует постоянного надзора, - говорит заведующий отделом природы Житомирского краеведческого музея Петр Печенюк. - Останки животных почти всегда находят в хорошем состоянии. А их разрушения преимущественно связаны с тем, что люди не знают, как с ними обращаться.

Мамонты вымерли более 4 тыс. лет тому назад, по исследованиям ученых.