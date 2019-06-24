В оккупированном Крыму запретили прогулки по лесу

Так называемое министерство курортов и туризма в Крыму запретило крымчанам организовывать горные прогулки на джипах и квадроциклах без предварительного согласования маршрута. Нарушителей будут штрафовать на 400 тыс. руб. - 166 тыс. грн, а транспорт конфисковывать.

Чтобы катать туристов, водитель джипа должен иметь три года стажа езды по лесным дорогам. Группу должен сопровождать инструктор или проводник. Перед каждым выездом они обязаны проходить медицинский осмотр и техосмотр транспортного средства.

На маршруте необходимо иметь с собой идентификационную карточку и находиться постоянно на связи. Кроме этого, у водителя должен быть паспорт с картой маршрута, согласованного с оккупационными властями.