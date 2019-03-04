В оккупированном Крыму задержали архиепископа Климента

3 марта на симферопольском автобусном вокзале российские полицейские задержали архиепископа Симферопольского и Крымского 49-летнего Климента. Священник сидел в автобусе - ехал в город Ростов-на-Дону. Там должен был встретиться с украинским политзаключенным Павлом Грибом.

В салон автобуса перед отправлением зашли полицейские и вывели архиепископа. Попросили показать багаж. В сумке Климента лежала церковная утварь, которую используют во время причастия и исповеди. После осмотра церковника забрали в центральный отдел полиции Симферополя.

— Как мне сказали в дежурной части, был звонок с сообщением, что в Симферополе в моей церкви что-то украли, — рассказывает Климент. — И поэтому они меня задержали на автовокзале, сняли с автобуса. Это все ложь. Потому что о том, кто я, они узнали, только когда привезли в райотдел. И через 30 минут придумали такую версию.

Архиепископ Климент является священником Православной церкви Украины. Настоящее имя Павел Кущ. После аннексии Крыма остался служить на оккупированном полуострове. Активно поддерживает украинских политзаключенных, часто наведывается к ним.

В участке Климент еще раз объяснил, что все вещи, которые были в сумке - его собственные. Поэтому обвинения в краже абсурдные. Повторный осмотр сумки сделали в присутствии руководства полиции Симферополя.

На помощь священнику приехали адвокаты Николай Полозов и Эмиль Курбединов. Выяснили, что патрульные не составили протокол задержания, поэтому вывели архиепископа из отделения. Оставили в журнале записей жалобу на задержание.

Когда адвокаты и архиепископ выходили из отделения, их догнал заместитель начальника городской полиции Сергей Никитин.

— Он сообщил, что есть заявление — якобы архиепископ при проведении осмотра утром нецензурно выражался, — говорит адвокат Николай Полозов, 39 лет. — И нам всем необходимо перейти в отдел полиции "Киевский" для составления протокола.

— Мы приехали в отдел полиции. Ждали заявителя и свидетеля. Примерно через полчаса пришла делегация полиции и предложила Клименту без адвокатов подняться на второй этаж, — говорит Полозов. — Мы с Эмилем не рекомендовали архиепископу общаться без нас. Предложение с негодованием отвергли.

По словам адвокатов, так называемый свидетель оказался нетрезвым бездомным. После этого архиепископ и адвокаты вышли из участка.

Климент в полиции провел почти 5 часов. Но дело против него не закрыли.

— Их цель — опорочить мое имя. Мол, посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьме: вор, который ворует сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей, — говорит Климент.