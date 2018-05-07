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вторник, 08 мая 2018 06:25

В оккупированном Крыму провалили открытие курортного сезона

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- Майские всегда были показателем начала сезона. Если люди есть, значит, cезон будет нормальным, - рассказывает 42-летняя Неля Долина из города Феодосия. - В этом году пляжи пустовали, как и в прошлом году.

- Первая бронь в моем отеле на 10-12 июня, - продолжает. - Это при том, что отель - на первой линии моря. Цены на 20 процентов выше, чем в прошлом году. Судя по контингенту, который обращается, снова приедут семьи военных, чиновников и госслужащих. Им государство компенсирует проезд, - говорит Неля Долина.

В прошлом году отель заполнили на треть. Пик традиционно был в июле, а вот в августе есть свободные комнаты. Со второй половины месяца россияне не рискуют ехать из-за проблем с транспортом. В прошлом году было трудно уехать и вылететь, потому что в конце августа начались штормы. Керченская переправа долго не работала.

В сети россияне жалуются на дорогие билеты. Перелет из Москвы в Симферополь на майские праздники стоил 8,5 тыс. грн или 17 тыс. руб. в одну сторону. Это эконом-класс, без еды и напитков. С июня оккупанты обещают снова ввести единый билет. В этом году он будет стоить от 130 грн (360 руб.) до 450 грн (900 руб.), в зависимости от расстояния.

- За эти же деньги можно слетать в Италию, Турцию, Грецию, где все включено. Я работаю продавцом. Одну свою зарплату должна положить на перелет. Еще три - на питание. Полгода нужно работать, чтоб отдохнуть в Крыму неделю, - говорит 35-летняя Ольга Смирнова из Подмосковья. - Я родилась в Крыму, люблю этот полуостров. Ранее с семьей ездили три раза в год, отдыхали по неделе. В прошлом году были в последний раз. С собой взяли 30 тысяч рублей (15 тыс. грн - ГПУ). Не хватило. Пришлось просить аванс на работе, чтобы добыть. Жилье обошлось почти в 20 тыс. (10 тыс. грн. - ГПУ) на 10 дней. И это комнатка на четверых, удобства - на несколько номеров. Обед в ресторане для нас с детьми стоил тысячу рублей (500 грн - ГПУ), пирожок на пляже - 100 (50 грн - ГПУ), порция мороженого - 60 рублей. На пятый день мы поняли, что даже пива попить не можем. Не хватает элементарно на продукты. Клубника на рынке в Москве стоила дешевле, чем в Крыму. Просила еще одну месячную зарплату вперед - на еду.

В сети смеются над высокими ценами на пребывание в пансионатах.

"С каждым сезоном цены на Крым растут, как на дрожжах. И перспектива хоть как-то "сдвинуть" отели достойного уровня - становится нулевой. При всем желании. Не очень понимаю, каким туристам предлагать отели по таким ценам: резиденция "Крымский Бриз" - от 447800 руб. (223,9 тыс. грн - ГПУ), "Мрия Резорт" - от 328656 руб. (164,32 тыс. грн - ГПУ), - пишет туроператор 27-летняя Майя Котляр. - это 14 ночей для двоих взрослых и ребенка с завтраками. Страшно туристам показывать эти прайсы. За эти же деньги можно отдохнуть в 5-звездочном отеле в Греции, а в Батуми - прожить месяц".

- Крым сегодня - это военная база без пляжей, электричества и пресной воды. Нагнали войск и техники. Над пляжем постоянно то вертолеты, то истребители. Рев ужасный. Фантазеры из турагентств продают путевки на разрушенные и до сих пор не восстановленные штормами пляжи Крыма. Предлагают питаться в закрытых ресторанах, которые, судя по всему, так и не откроются, - говорит 25-летняя Наталия Гунько из Одессы.

- У сестры квартира в Ялте, почти на набережной. Называет ее "апартаментами". В прежние времена сдавала минимум за 80 долларов в сутки. Второй год стоит закрытая, потому что сдавать некому. Заселялись киевляне и дончане, реже - россияне. Такая же ситуация - у друзей в Партените. В прошлом году нашли отдыхающих в Москве - две пары. В этом году уже сдавать не будут, потому что некому. Знакомые, которые имеют торговые точки с очками, мороженым, недорогой одеждой - просто воют. Никто ничего не покупает, - рассказывает жительница Симферополя 40-летняя Татьяна Лесик.

Въезд с украинской стороны стоит от 800 до 1500 грн. В пик сезона люди стоят сутки или двое на границе, без туалетов и еды. В прошлом году полуостров посетили до 3 тыс. украинцев, по данным российской миграционной службы. В основном те, кто имеет родственников на оккупированной территории.

- В Партените на пляже на меня упали детские качели. Железные конструкции проржавели. Вот уже четыре года горки, качели и другие конструкции на пляжах никто не красит, стоят погнутые. Там опасно находиться, - говорит Надежда Даниловская из Киева.

Продавцы жалуются - раньше радовались россиянам, теперь относятся к ним подозрительно. В Крым перестали ехать те, кто готов тратить деньги.

- Едет голая-босая молодежь с рюкзаками и алкоголики со спиртом в баклажках. Публика при деньгах вся намылилась в направлении Кипр - Греция - Испания. Знаю, что многие отели закрыли бронирование через интернет. Потому что наплыв нереальный. А средний крымский турист - это русский, который считает каждую копейку, - говорит владелец мини-отеля в Крыму Дмитрий. Фамилию не называет.

На полуострове ждут 2,5 миллиона туристов

- Официальные цифры надо делить на три. Так было и в 2000-х, и в 1990-х. Все просто посчитать. Посмотрите данные аэропорта. В 2017 году обслужили почти пять миллионов в обе стороны. Паром - примерно так же, - говорит председатель организации "Курортный Крым" 40-летний Александр Бурдонов.

- Значит 10 млн в обе стороны, а в оду - пять-шесть миллионов, - продолжает. - Мировая практика показывает, что от общего пассажиропотока туристами могут быть до 50 процентов.

Курортный сезон 2018 будет такой, как в прошлом году. Вряд ли количество отдыхающих превысит 2,5 миллиона. В прошлом году подконтрольное Кремлю министерство курортов и туризма аннексированного Крыму заявляло, что с января по ноябрь 2017 года полуостров посетили 5 млн туристов. Это на 3,7 процента меньше, чем за соответствующий период 2016 года.

Автор: Валентина МУРАХОВСЬКА
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Дата
08
мая

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