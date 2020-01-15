В мешках на мусорнике нашли убитых животных

 
Ексклюзивы
1/5
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Просмотров: 639
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 333
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 423
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 360
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 261
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1503
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 468
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2376
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 3213
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3843
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 729
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2655
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2034
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2880
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3906
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 945
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
четверг, 16 января 2020 00:35

В мешках на мусорнике нашли убитых животных

  Комментировать

На свалке в райцентре Шостка Сумской области в двух мешках нашли мертвых кошек и собак. Животных зарезали.

— О находке сообщил местный житель 9 января, — говорит пресс-секретарь полиции Сумской области Владимир Крупецких, 40 лет. Виновного пока не нашли.

Подобные ситуации в Шостке случаются не впервые, рассказывают зоозащитники. В убийствах животных подозревают одного из местных.

— Случаи насилия над животными стали частыми. Особенно в частном секторе, — говорит зоозащитница 41-летняя Наталья Ласкавая. — Неблагополучные семьи держат собак на цепи, не кормят, бьют. Теперь вот начали находить тела убитых животных. Жители Шостки жалуются, что исчезают их коты и собаки. У подозреваемого нами человека скорее всего психические отклонения. Он опасен для общества. Полиция в его квартире нашла двух замученных животных. Одна кошка была при смерти. Пришлось усыпить, чтобы не мучилась. К тому же убитых нашли недалеко от дома подозреваемого. Там были преимущественно коты. Часть уже опознали хозяева.

Автор: Анна ОРЕЛ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В мешках на мусорнике нашли убитых животных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 16668
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
10
 Просмотров: 16382
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением Просмотров: 12501
Показали забавных животных, у которых &quot;села батарейка&quot;
Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
22
 Просмотров: 11754
&quot;Все буде добре&quot;. В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву
"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву Просмотров: 10332
Украина
Украинский самолет могли сбить русской ракетой
Украинский самолет могли сбить русской ракетой
Кубики льда держат у предплечья
Кубики льда держат у предплечья
Открыли кафе с официантами с синдромом Дауна
Открыли кафе с официантами с синдромом Дауна
Ожидается новая волна гриппа
Ожидается новая волна гриппа
Рекламы на русском языке не будет
Рекламы на русском языке не будет Просмотров: 9
Больше всего комментируют
11
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
1
В Украине нет правоохранительной системы - Роман Синицын
1
Авиакатастрофа в Иране: идентифицировали тело первого погибшего украинца
Голосов: 1725
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua