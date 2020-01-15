В мешках на мусорнике нашли убитых животных

На свалке в райцентре Шостка Сумской области в двух мешках нашли мертвых кошек и собак. Животных зарезали.

— О находке сообщил местный житель 9 января, — говорит пресс-секретарь полиции Сумской области Владимир Крупецких, 40 лет. Виновного пока не нашли.

Подобные ситуации в Шостке случаются не впервые, рассказывают зоозащитники. В убийствах животных подозревают одного из местных.

— Случаи насилия над животными стали частыми. Особенно в частном секторе, — говорит зоозащитница 41-летняя Наталья Ласкавая. — Неблагополучные семьи держат собак на цепи, не кормят, бьют. Теперь вот начали находить тела убитых животных. Жители Шостки жалуются, что исчезают их коты и собаки. У подозреваемого нами человека скорее всего психические отклонения. Он опасен для общества. Полиция в его квартире нашла двух замученных животных. Одна кошка была при смерти. Пришлось усыпить, чтобы не мучилась. К тому же убитых нашли недалеко от дома подозреваемого. Там были преимущественно коты. Часть уже опознали хозяева.