В лес вывозили отходы с завода

 
Ексклюзивы
1/5
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 405
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1512
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2223
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 1917
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2340
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3015
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1503
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4626
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2808
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 936
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3951
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7056
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1611
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 октября 2019
Просмотров: 225
Пригода з шершнем
Коли було холодно, наші шершні залягли в гнізді над вікном веранди й запакувалися там на зиму. А ось настали дні теплі, аж шовкові на дотик, і це ...
пятница, 18 октября 2019 06:10

В лес вывозили отходы с завода

  Комментировать

Отходы сахарного завода в райцентре Гайсин Винницкой области грузовиками вывозили с августа в лес. Сбрасывали в бывшие ракетные шахты возле села Тарасовка Гайсинского района. Крестьяне жалуются на вонь. Вода в колодцах испортилась, говорят.

- Впервые увидела в конце лета, как сбрасывают отходы, - говорит жительница Тарасовки, не называется. - Подъехала к грузовикам и сфотографировала. В яме все клокотало. Пахло кислым. Водители объяснили, что это надо для рекультивации леса.

Территория бывших шахт принадлежит Гайсинском лесному хозяйству.

- С сахарным заводом имеем договор о рекультивации почвы, - рассказывает директор лесхоза Николай Лащенко, 50 лет. - Грузовики два года будут возить грунт, оставшийся после мытья свеклы. Затем на том месте высадим деревья. На работы имеем согласование экологической инспекции.

После жалоб вывоз отходов приостановили, говорит председатель райсовета Григорий Боровой, 54 года:

- Выехал на место сразу, как увидел сообщение в социальных сетях. Как руководитель района должен контролировать такие вещи и требовать объяснений. Но это территория лесхоза. Поэтому о вывозе отходов нас не предупредили. Знаю только, что у них должны быть разрешения экологической службы.

Военную часть в лесу строили в начале 1960-х. В шахтах держали шесть ракет. Почти через 20 лет учреждение ликвидировали.

Автор: Мария ПЛАХОТНЮК, Мария СОРОЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В лес вывозили отходы с завода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 92343
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 2 Просмотров: 25128
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке 3 Просмотров: 22610
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры Просмотров: 19261
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок - фото
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок - фото
2
 Просмотров: 15564
Украина
На премьере фильма исполнили "Гимн метро"
На премьере фильма исполнили "Гимн метро"
Четверо военных потянули 40-тонный танк
Четверо военных потянули 40-тонный танк Просмотров: 27
В поселке началось нашествие червей
В поселке началось нашествие червей Просмотров: 18
Привезут мощи Иоанна Павла II
Привезут мощи Иоанна Павла II
Подростки убили бездомного
Подростки убили бездомного
Больше всего комментируют
12
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
3
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
3
Против Луценко открыли дело
3
Детективы НАБУ задержали Гладковского
Голосов: 4949
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua