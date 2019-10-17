В лес вывозили отходы с завода

Отходы сахарного завода в райцентре Гайсин Винницкой области грузовиками вывозили с августа в лес. Сбрасывали в бывшие ракетные шахты возле села Тарасовка Гайсинского района. Крестьяне жалуются на вонь. Вода в колодцах испортилась, говорят.

- Впервые увидела в конце лета, как сбрасывают отходы, - говорит жительница Тарасовки, не называется. - Подъехала к грузовикам и сфотографировала. В яме все клокотало. Пахло кислым. Водители объяснили, что это надо для рекультивации леса.

Территория бывших шахт принадлежит Гайсинском лесному хозяйству.

- С сахарным заводом имеем договор о рекультивации почвы, - рассказывает директор лесхоза Николай Лащенко, 50 лет. - Грузовики два года будут возить грунт, оставшийся после мытья свеклы. Затем на том месте высадим деревья. На работы имеем согласование экологической инспекции.

После жалоб вывоз отходов приостановили, говорит председатель райсовета Григорий Боровой, 54 года:

- Выехал на место сразу, как увидел сообщение в социальных сетях. Как руководитель района должен контролировать такие вещи и требовать объяснений. Но это территория лесхоза. Поэтому о вывозе отходов нас не предупредили. Знаю только, что у них должны быть разрешения экологической службы.

Военную часть в лесу строили в начале 1960-х. В шахтах держали шесть ракет. Почти через 20 лет учреждение ликвидировали.