В Крыму запретили купаться ночью

Российские оккупанты запретили жителям Крыма выходить в море на лодке без паспортов. Пограничники Федеральной службы безопасности России останавливают любое судно и проверяют всех присутствующих.

По оккупационным законам, о выходе в море лодки необходимо предупреждать пограничников за 2 ч. Уточнить время выхода и возвращения, маршрут. Ночью - только со специальным передатчиком, благодаря которому силовики контролируют перемещение судна. Купаться и нырять с аквалангом разрешено только днем.

После аннексии Крыма жители полуострова должны постоянно носить документы. Без них невозможно купить билет на междугородную электричку или автобус. Из-за отсутствия паспорта человека могут задержать силовики.

- Меня на улице остановили оккупанты и требовали предъявить удостоверение личности. Я сказал, что с собой нет. И вообще, в Крыму не привыкли носить документы, - рассказывает блогер под ником Крымский Бандеровец. Живет в Симферополе, реальное имя скрывает. - Один оккупант ответил: "Привыкайте - вам здесь не Украина".