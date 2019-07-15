В Крыму строят детсады из контейнеров

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 504
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 585
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2871
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1269
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 792
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 360
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1926
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1647
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5572
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 954
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 504
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1593
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 792
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 567
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2547
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 432
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
вторник, 16 июля 2019 00:05

В Крыму строят детсады из контейнеров

  Комментировать

- Попасть в детсад в Крыму невозможно. Первоочередное право имеют дети чиновников, военных и силовиков, приехавших из других регионов, - рассказывает 26-летняя Карина Компаниец из оккупированного Симферополя.

В детсадах столицы оккупированного Крыма не хватает 17 тыс. мест. В прошлом году оккупанты пообещали открыть учреждений на 16,8 тыс. мест. Выделили на это 2,5 млрд руб. - 1 млрд грн, начали возводить модульные детсады из контейнеров.

- Очереди в детсады большие, - говорит симферополец 40-летний Александр. - Но только приносишь справку с работы, а там есть "полиция" или "таможня" - очередь движется.

Отдать ребенка в детсад можно, заплатив от 15 до 60 тыс. руб. взятки - 6,2-24 тыс. грн.

- Мы предложили купить в группу плазменный телевизор на 40 дюймов. Заведующая отказалась, посоветовала обратиться в отдел образования. Там нам дали бумажку, на которой написано 1000 долларов, - говорит 30 летняя Руслана из Феодосии.

Администрация детсадов заставляет детей принимать участие в мероприятиях, посвященных дню аннексии Крыма.

- Нормальные родители на такие праздники детей не пускают, - говорит жительница оккупированного Симферополя. - Я сказала, что моя заболела. Участие в пропагандистских мероприятиях зависит от администрации. Наш сад более или менее нормальный, хоть и государственный. За месяц платим за ребенка 2,5 тыс.руб. - 1 тыс. грн.

В поселке Нижнегорском за месяц пребывания ребенка в детском саду платят 3,3 тыс. руб. - 1,3 тыс. Грн.

Оккупанты обещали крымчанам на полуострове три государственных языка - украинский, крымскотатарский и русский. Сейчас в учебных заведениях украинского нет.

- Учителя занимаются российской пропагандой, дети им подражают. А мы не можем против этого выступать, - говорит 20-летняя Диана Плахотня из Мисхора.

Многие детсады на лето закрываются.

- В конце мая нам сказали, что садик работать не будет, потому что все воспитательницы ушли в отпуск, - говорит 23-летняя Марина из Судака.

Автор: София СТАРОКОНЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Крыму строят детсады из контейнеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 39940
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 37365
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 35380
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 16894
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 14031
Украина
"Трудовые мигранты самоорганизуются, строят местную экономику"
"Трудовые мигранты самоорганизуются, строят местную экономику" Просмотров: 27
По городу бегают шесть тысяч бездомных кошек
По городу бегают шесть тысяч бездомных кошек
"У нас и Украины подобные проблемы из-за России"
"У нас и Украины подобные проблемы из-за России" Просмотров: 144
Украина попросила США продать оружие
Украина попросила США продать оружие 1 Просмотров: 909
В Армянске требуют пустить воду из Днипра
В Армянске требуют пустить воду из Днипра Просмотров: 315
Больше всего комментируют
11
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
9
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
7
Президент занимается избирательной кампанией - Портников
6
Россияне решили собирать армию ДНР из местных наркоманов
3
СБУ раскрыла схему хищения на ремонте дорог
Голосов: 1110
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua