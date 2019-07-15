В Крыму строят детсады из контейнеров

- Попасть в детсад в Крыму невозможно. Первоочередное право имеют дети чиновников, военных и силовиков, приехавших из других регионов, - рассказывает 26-летняя Карина Компаниец из оккупированного Симферополя.

В детсадах столицы оккупированного Крыма не хватает 17 тыс. мест. В прошлом году оккупанты пообещали открыть учреждений на 16,8 тыс. мест. Выделили на это 2,5 млрд руб. - 1 млрд грн, начали возводить модульные детсады из контейнеров.

- Очереди в детсады большие, - говорит симферополец 40-летний Александр. - Но только приносишь справку с работы, а там есть "полиция" или "таможня" - очередь движется.

Отдать ребенка в детсад можно, заплатив от 15 до 60 тыс. руб. взятки - 6,2-24 тыс. грн.

- Мы предложили купить в группу плазменный телевизор на 40 дюймов. Заведующая отказалась, посоветовала обратиться в отдел образования. Там нам дали бумажку, на которой написано 1000 долларов, - говорит 30 летняя Руслана из Феодосии.

Администрация детсадов заставляет детей принимать участие в мероприятиях, посвященных дню аннексии Крыма.

- Нормальные родители на такие праздники детей не пускают, - говорит жительница оккупированного Симферополя. - Я сказала, что моя заболела. Участие в пропагандистских мероприятиях зависит от администрации. Наш сад более или менее нормальный, хоть и государственный. За месяц платим за ребенка 2,5 тыс.руб. - 1 тыс. грн.

В поселке Нижнегорском за месяц пребывания ребенка в детском саду платят 3,3 тыс. руб. - 1,3 тыс. Грн.

Оккупанты обещали крымчанам на полуострове три государственных языка - украинский, крымскотатарский и русский. Сейчас в учебных заведениях украинского нет.

- Учителя занимаются российской пропагандой, дети им подражают. А мы не можем против этого выступать, - говорит 20-летняя Диана Плахотня из Мисхора.

Многие детсады на лето закрываются.

- В конце мая нам сказали, что садик работать не будет, потому что все воспитательницы ушли в отпуск, - говорит 23-летняя Марина из Судака.