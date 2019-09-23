В Крыму разрешили учить украинский

Оккупационные власти Крыма разрешили школьникам изучать украинский язык. Преподают его в виде факультативного занятия. Чтобы дети их посещали, родители должны написать соответствующее заявление. Так же изучают крымскотатарский.

- Россия пытается выйти из сложившейся ситуации на международном уровне, - говорит 45-летний Андрей Щекун, председатель общественной организации "Крымский центр делового и культурного сотрудничества "Украинский Дом". - 19 апреля 2017 года Международный суд ООН в Гааге принял решение, в котором обязывает РФ восстановить получение образования на украинском языке. Россия пытается избежать ответственности по международным искам Украины.

До аннексии на полуострове было 500 украиноязычных классов. Сейчас русский изучают 41 тыс. детей, крымскотатарский и украинский - по 180.