В Крыму осталось пять священников Киевского патриархата

- Сейчас у нас в Крыму всего девять помещений, в которых совершаем богослужения. Из 25 священников, которые были в 2014 году, осталось пять, - говорит 49-летний Климент, архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата.

До аннексии на полуострове действовало 46 приходов. 38 из них прекратили деятельность. Оккупанты захватили три храма - в Севастополе, Симферополе и селе Перевальное, помещения передали в управление Московского патриархата. Некоторые приходы прекращали деятельность, потому что владельцы сооружений, которые использовались для богослужений, выехали из Крыма.

Еще пять священников выехали этим летом, после обысков в Украинском культурном центре.

- Часть священников приезжают на богослужение с материковой части Украины на один-два дня, потом едут назад, - говорит Климент. - Постоянных прихожан в Симферополе 100-150 человек, в Евпатории - 30-50.

Управление Крымской епархии подало четыре судебных иска против России. Два касаются Министерства обороны РФ, и два - в отношении имущества в Симферополе.

- Суды принимают украинские документы и уставы, - говорит Климент. - Но после предоставления автокефалии единой Украинской поместной православной церкви наступление российских властей на нас в оккупированном Крыму может усилиться. До сих пор россиян сдерживали опасения зеркальных мер по отношению к Московскому патриархату в Украине.