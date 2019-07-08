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вторник, 09 июля 2019 00:45

В Крыму ликвидировали украинскую церковь

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Оккупанты отобрали у Православной церкви Украины в Крыму кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги. Здание в Симферополе передали в юрисдикцию так называемого министерства имущественных и земельных отношений.

Собор отдали по решению так называемого арбитражного суда в Крыму. Дополнительно обязали архиепископа Крымского Климента оплатить судебные сборы на сумму в 12 тыс. руб. - 5 тыс. грн и признать Крым российским.

Перед этим в здании церкви начали ремонтные работы, но только сняли крышу.

- В 2010 году я поменял полностью крышу церкви. Мы заплатили тогда почти 25 тысяч гривень, - говорит 50-летний Климент. - Они сорвали всю крышу, здание неделю стоит открытое. Потрескался потолок.

Представитель Крымской епархии в Европейском суде по правам человека Сергей Заец говорит, что таким образом оккупанты ликвидировали УПЦ на оккупированном полуострове. Для этого россияне прибегли к клевете о задолженности в 1 грн за аренду помещения.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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