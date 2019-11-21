В книгу о Майдане вошло 200 историй

К шестой годовщине начала Революции достоинства вышла книга "Майдан от первого лица. Региональное измерение". 20 ноября ее представили в Полтаве.

В подготовке приняли участие почти 120 человек — студенты, политики, художники, медики, священники, представители самообороны. В издании описывается, как организовывали Майдан в разных областях.

— Книга состоит из 25 глав, по количеству регионов Украины, — говорит Татьяна Привалко из Института национальной памяти. — Издание имеет 200 историй.

С апреля 2015-го ученые начали записывать интервью. Собирали их полтора года. Книга доступна в электронном формате на сайте Института национальной памяти. Ее распространяют по библиотекам.

Стала третьей из серии изданий о Революции достоинства в Украине. Ранее вышли "45 историй Революции достоинства" и "Майдан от первого лица. Искусство на баррикадах".