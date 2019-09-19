В Киеве установили мемориальную доску меценату Григорию Гладынюку

Мемориальную доску киевскому меценату, купцу первой гильдии Григорию Гладынюку установили в столице на вул. Богдана Хмельницкого, 8/16. По этому адресу расположено здание, которому более 130 лет. В нем работает государственное информационное агентство "Укринформ".

Комиссия по вопросам установления памятных знаков Киевской городской государственной администрации КГГА в мае 2018 года проголосовала за открытие мемориальной доски Григорию Гладынюку. А финансово инициативу поддержал глава инвестиционной компании VI2 Partners Алексей Чернышов.

— Это один из домов, построенных по проекту Владимира Николаева, городского и епархиального архитектора, которого до сих пор называют "певцом киевского неоренессанса". Это был один из самых известных отелей в Киеве — "Гладынюк", в котором долгое время жил Михаил Грушевский. Здание выстояло две войны, с минимальными потерями пережило три капитальных ремонта, сохранив первоначальный вид. И с полным правом занимает почетное место среди памятников истории и архитектуры города, — говорит Чернышов.

Согласился присоединиться к этой инициативе, потому что считает, что бизнес должен участвовать в проектах по сохранению культурного наследия.

Автор мемориальной доски - скульптор Алексей Кузьмин.

Григорий Гладынюк родился 10 (22) января 1833 года в городке Базалии Староконстантиновского района Волынской губернии — ныне Хмельницкая область — в семье крепостных. После отмены крепостничества, поехал на заработки в Киев. Сумел открыть собственное дело, войти в сообщество купцов и сделать много хорошего. В 1903-м построил больницу землякам-базалийцам. В 1911 году открыл больницу для хронически больных на ул. Предславинской, 19. По завещанию Гладынюка, Киевская городская дума на Батыевой горе за его счет построила ясли-приют. В этом памятнике архитектуры XX века до сегодняшнего дня размещается Институт сахарной свеклы. По распоряжению мецената, власти Киева передала значительные капиталы больницы для чернорабочих, училищу слепых, обществу скорой помощи, киевскому пожарном обществу и двум церквям.