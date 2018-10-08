В Киеве не хватает средств на зарплаты учителям

Столичные учителя с сентября не получают надбавки за напряженность и престижность профессии. В Киеве не хватает средств на зарплаты педагогам. Город не получил субвенцию в размере 865 млн грн. В проекте бюджета на нынешний год на образовательную субвенцию для столицы планировали заложить 2,7 млрд грн. Кабмин уменьшил ее на 1,2 млрд грн.

— Все столичные педагоги заведений среднего образования недополучат с сентября по декабрь этого года надбавку за престижность — 30 процентов, и надбавку за сложность и напряженность — 20 процентов, — рассказывает глава Профсоюза педагогов Киева Александр Яцунь, 53 года. — Это значит, что с 1 сентября молодые учителя и воспитатели недополучат 1,5 тысячи гривен к своей зарплате. Учителя высшей категории — 2 тысячи гривен.

Педагоги также требуют, чтобы со следующего года заработала 61-я статья нового Закона "Об образовании". Запланировано — с 2023-го.

— Должностной оклад педагогического работника должен быть на уровне трех минимальных заработных плат. Это более 11 тысяч гривен. Молодой специалист должен получать более 14 тысяч гривен. Но имеет лишь 4. Учитель высшей категории — 7,5 тысячи. А согласно документу — 25 тысяч.