В гибели 26 курсантов и летчиков обвинили трех военных

22 декабря Печерский суд взял под стражу командира воинской части А4104 в Чугуеве на Харьковщине Вячеслава Глазунова и руководителя полетов Александра Жука. Командующего Воздушных сил ВСУ 58-летнего Сергея Дроздова - отпустил под личное обязательство.

Их обвиняют в халатности и нарушении правил полетов, приведших к катастрофе самолета АН-26Ш.

Командующий Воздушных сил утвердил временный курс для летчиков, который предусматривал выполнение военнослужащими пятого курса полетов на самолетах Ан-26, по данным следствия. По процедуре, такое решение должен был утвердить завод-производитель. Несмотря на это, практика длилась с апреля 2018 года до сентября 2020-го.

- Конвейерные полеты на Ан-26 происходили со времени постройки, особенно на военно-транспортных самолетах, - говорит Дроздов. - А совместные учения не были запрещены, их проводили последние 29 лет.

Свою вину в катастрофе подозреваемые отвергают.

Ан-26Ш упал недалеко от Чугуева на Харьковщине вечером 25 сентября. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил один курсант - Вячеслав Золочевский.