В Европу можно доехать за 150 гривен

В Украине заработала немецкая транспортная компания "Фликс бас", осуществляющая автобусные пассажирские перевозки в Евросоюзе и США.

- Самый большой и самый дешевый автобусный перевозчик Европы уже в Украине, - говорит министр инфраструктуры Владимир Омелян, 40 лет. - Мы - первое государство за пределами ЕС, после США, где они начали работу.

Билеты на автобусные туры продают от 5 евро - 150 грн. В честь начала работы объявили распродажу и установили цену не более 15 евро - 448 грн. Их можно приобрести на официальном сайте или в мобильном приложении перевозчика.

Первый рейс отправился 13 июня из Киева в немецкие Кельн, Штутгарта, Росток, а также австрийскую Вену. В общем запустят маршруты из Киева, Львова, Харькова, Днипра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы и Тернополя.

В 2017 году компания "Фликс бас" открыла рейсы из Польши и Чехии в Киев, Львов, Ривне и Житомир. Перевозки в Украину осуществляла чешская компания "Амбрелла" - партнер "Фликс бас".