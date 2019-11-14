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пятница, 15 ноября 2019 00:30

В двух городах не включили отопление

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Отопительный сезон до сих пор не начался в городе Новый Роздол Львовской области. 11 ноября все школы пошли на вынужденные каникулы. Обучение восстановят, когда подадут тепло.

Подготовку к отопительному сезону сорвали 16 сентября. Тогда все работники местной Теплоэлектроцентрали не вышли на работу. Потому что почти полгода не получают зарплату, заявили. 18 октября в городе объявлено чрезвычайное положение. Мэр Андрей Мелешко и его заместители подали в отставку.

Подобная ситуация сложилась в городе Новояворивск на Львовщине. Там тоже не включили отопление, поскольку работники ТЭЦ не хотят работать из-за долгов по зарплате.

- На заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям решили погасить задолженность в соотношении 50 на 50. Половину дает областной бюджет, остальное - город, - говорит директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Львовской облгосадминистрации Назар Романчук, 37 лет. - Один миллион уже на счету горсовета Нового Роздола. Предстоит перевести еще 1,7 миллиона. Проблема в том, что нет мэра, а депутаты не хотят брать ответственность за переданные средства. Поэтому их пока не используют. Так же хотим деньгами помочь Новояворивску. Точную дату начала отопления не назову.

Теплоцентралями Новояворивска и Нового Роздола с сентября 2019-го руководило частное предприятие "Гарант Энерго М". В пользование ТЭЦ им передало Агентство по розыску и менеджменту активов. Однако компания не смогла погасить долги перед работниками.

Раньше обе теплоцентрали принадлежали народному депутату Ярославу Дубневичу и его брату Богдану, по данным Национального антикоррупционного бюро. ТЭЦ покупали у Нафтогаза по льготной цене газ и по договору должны были подавать тепло для населения. Вместо этого использовали топливо для производства электричества и продавали его государственному предприятию "Энергорынок". Нанесли ущерб государству на более чем 1,4 млрд грн, говорят в НАБУ.

31 октября Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности и арест Ярослава Дубневича. 8 ноября он вышел из СИЗО под залог 90 млн грн.

С компанией "Гарант Энерго М" Агентство по розыску и менеджменту активов расторгло договор. Новым управляющим ТЭЦ стало общество "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Тепло".

- Ожидаем, что 17-18 ноября в Новояворивске и Новом Роздоле включат тепло, - говорит министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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