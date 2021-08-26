В Днепре позеленела вода

С середины июля в Днепре начала сильно цвести вода. Река возле многих населенных пунктов покрылась густым зеленым слоем. Внешне больше напоминает канаву с застоявшейся водой, говорят очевидцы.

Это естественный процесс, но из-за деятельности людей он ежегодно достигает критического состояния.

- Цветение воды вызывают цианобактерии, раньше их называли сине-зелеными водорослями. Для их активного размножения необходимы тепло и питательные вещества, - говорит эколог Александр Спрягайло, 48 лет. - Из-за каскада водохранилищ с медленным движением течения и значительными площадями небольших глубин, вода быстро прогревается. Различные вещества поступают в воду из сельскохозяйственных угодий, расположенных вплотную к берегам. Также попадают органические и минеральные удобрения, моющие средства.

Цианобактерии опасны для организма человека и животных.

- Выделяют ферменты, приводящие к отравлениям, расстройств пищеварения, поражению печени, почек и нервной системы, - добавляет Спрягайло.

Избежать опасного цветения Днепра невозможно. Однако можно уменьшить интенсивность.

- Необходимы более низкие температуры воздуха, сокращение количества сбросов питательных веществ в Днепр. Следует контролировать распаханность прибрежных зон, отказаться от фосфатосодержащих моющих средств.