В Черном море позеленела вода

На пляжах Одессы в море позеленела вода. Причиной стало размножение опасных микроорганизмов Нодулариа спамигена. Они выделяют ядовитые вещества.

В Госпродпотребслужбе просят местных и туристов не купаться в море. Опасно есть пойманных здесь рыб, моллюсков и креветок.

- Соленость воды уменьшилась, интенсивность цветения увеличилась, - говорит биолог Владислав Балинский, 45 лет. - Размножение бактерий спровоцировали минеральные и азотные удобрения, моющие вещества, недоочищенные стоки города попадают в море после ливней.

Микроорганизмы поглощают из воды весь кислород. Там гибнут рыбы и моллюски.

- Такое уже было в поселке Затока в 2010 году. Тогда погибли даже мидии. Это экологическая катастрофа большого масштаба, которая серьезно может сказаться на экологии Одессы, - добавляет Балинский.

Экологическая инспекция Крымско-Черноморского округа заявила, что контролирует ситуацию.

- По результатам анализов обнаружили повышенный уровень взвешенных веществ. Другие химические показатели загрязнителей ниже уровня допустимых концентраций, - говорится в сообщении.