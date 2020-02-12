В бизнесмена стреляли посреди улицы

В райцентре Мукачево на Закарпатье во время стрельбы на ул. Сеченова утром 7 февраля ранили местного бизнесмена Артура Пашкуляка, 40 лет, и его 24-летнего охранника.

Предприниматель получил сквозное ранение плеча, у охранника пробит таз. Полиция разыскивает стрелка. На месте нападения нашли пистолет, автомат Калашникова и гильзы. Потерпевшие отказываются давать объяснения.

На следующий день на Закарпатье усилили меры безопасности. Вечером полицейские в поселке Нижние Ворота Воловецкого района задержали банду из семи человек.

— Ехали на "Мерседесе" и "Тойоте Ленд Крузер 200" с львовской регистрацией. Во время задержания оказали вооруженное сопротивление, — рассказали в полиции.

Всех проверяют на причастность к покушению на убийство мукачевского бизнесмена и его охранника. Задержали только водителей — 40-летнего Евгения Дребитко и Игоря Смоляра, 39 лет. Обвиняют в посягательстве на жизнь полицейских. 10 февраля в Ужгородском межрайонном суде им избрали меры пресечения — содержание под стражей с правом выйти под 315 тыс. грн залога. Эти суммы внесли на следующий день.

Подозреваемые свою вину отрицают.

— Это абсурд. Я ничего не совершал, в чем меня обвиняют, — говорит Дребитко.

Вместе со Смоляром называется волонтером. Просто подвозили бывших участников АТО, говорят. Раньше помогали армии.

Евгений Дребитко подтвердил знакомство с раненым Артуром Пашкуляком. Признал, что перевозил в автомобиле оружие, на которое имеет разрешение. Смоляр сказал, что на Закарпатье приехал отдохнуть из Львова.