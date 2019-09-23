В библиотеке занимаются спортом

В селе Моринцы Корсунь-Шевченковского района Черкасской области открыли первую в Украине фитнес-библиотеку. Между стеллажами с книгами поставили тренажеры, гантели и мяч для фитнеса.

- С недавних пор хожу в библиотеку три раза в неделю, хотя бывал нечасто, - говорит 15-летний Владислав Сидоренко. - Качаю пресс, поднимаю гантели. Пришел, позанимался, потом взял книгу почитал. Затем снова позанимался - почитал. Одновременно тренирую тело и мозг.

После нововведения количество посетителей увеличилось. Чаще всего приходят ребята-старшеклассники, говорят в учреждении. Кто не умеет правильно выполнять упражнения, тем помогает библиотекарь.

- Когда предложили такую ​​идею, я боялась. Не знала, как это. Со временем поняла, что это хорошая задумка, - говорит библиотекарь 48-летняя Лариса Стрыкало. - Сначала посетителей было мало. А в последнее время постоянно толкутся. Заходят дети, которые к бабушкам в гости приехали. Читать стали больше. Теперь планируем продлить график работы библиотеки, чтобы дети не мерзли на холоде. Чтобы им было куда прийти почитать и поговорить.

Создание фитнес-библиотеки стоило громаде 60 тыс. грн.

- Идею предложила мой заместитель Лилия Жуковская. Хотели сделать место для молодежи, некий центр притяжения, - говорит председатель Моринской ОТГ 65-летний Анатолий Ведута. - Чтобы здоровый образ жизни сочетался с книгами. Так актуализировали библиотеку. Планируем еще провести туда скоростной интернет и поставить новые компьютеры.