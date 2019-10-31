В Азовском море задержали рыбаков

Береговая охрана России начала останавливать судна украинских рыбаков недалеко от острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки на Херсонщине.

Сотрудники Федеральной службы безопасности расспрашивают об участии рыбаков в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе.

Преследуют рыболовные суда на скоростных патрульных катерах "Мангуст".

- Эти воды являются сугубо внутренними, максимально удаленными от берегов России. С юридической точки зрения, это так же, как "эфэсбэшникам" проверять украинских рыбаков на пруду под Винницей, - говорит Борис Бабин, 38 лет, бывший представитель президента в Крыму. - Россияне разоблачают импотенцию наших пограничников и явные преступные коррупционные сговоры, которые отдали господство над всей акваторией Азова им.

29 октября стало известно, что Государственное агентство рыбного хозяйства готовится к подписанию нового протокола о рыболовстве с РФ в акватории Азовского моря.

Между странами в 1993 году было подписано соглашение, регулирующее вылов рыбы в Азовском море. Согласно ему, пограничные ведомства обеих стран должны контролировать процессы вылова и осматривать судна рыбаков в любой точке моря.