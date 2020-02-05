В авариях погибли более трех тысяч человек

В прошлом году в Украине почти в 160 тысячах дорожных аварий погибли более 3,4 тысячи человек. Еще 32 тысячи получили травмы, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В позапрошлом году зафиксировали 150 тысяч дорожно-транспортных происшествий.

— Статистика на самом деле хуже. Полиция не учитывает аварии без пострадавших и оформленные через евро-протоколы, — говорит вице-президент общественной организации "Общество участников движения" Виктор Козориз, 52 года. — Самыми распространенными причинами являются превышение водителями безопасной скорости, нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков и несоблюдение дистанции. Главная проблема — низкая культура поведения участников дорожного движения и недостаточный контроль правоохранительных органов.

Нужно менять государственную политику в отношении безопасности движения и совершенствовать программу обучения в автошколах, добавляет эксперт:

— Повышением штрафов власти пытаются замылить слабую политику в этих сферах. Но на практике это не дает результатов.

Чем ниже уровень жизни в государстве, тем выше смертность на дорогах. Люди озабочены выживанием и не ценят здоровье, теряют контроль над поведением. Это социальная проблема.