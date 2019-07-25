В Атлантическом океане затонул украинский корабль

У берегов африканской страны Мавритания в Атлантическом океане затонуло украинское рыболовецкое судно "Иван Голубец". Причиной стал пожар. Погибли двое членов экипажа.

— Затонувшее судно на глубине 35 метров. Министерство иностранных дел Украины подтверждает размещение 28 спасенных украинцев в столице Мавритании, — пишет в социальной сети 38-летний Борис Бабин, бывший представитель президента в Крыму. — На борту были еще трое кадетов из Керченского морского университета. Но должностные лица МИДА говорят, что ничего о них не знают.

Причины пожара выясняют. Допускают, что кроме рыбы корабль перевозил что-то более ценное. Потому что за месяц до происшествия на судне не было опознавательных знаков, за 10 дней отключилась система идентификации, корабль исчез с электронных карт. Во время пожара экипаж вел себя странно.

— В трюмах было что-то интересное, что лучше никому не показывать, — пишет Бабин.

Корабль "Иван Голубец" предназначен для вылова рыбы в океане, принадлежит Украине. Ходит под флагом Грузии.