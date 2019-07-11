В Армянске требуют пустить воду из Днипра

 
Ексклюзивы
1/5
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1008
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1170
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 4662
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 882
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 558
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 891
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 414
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1530
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 540
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1413
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 540
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2403
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1863
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1926
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 180
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
пятница, 12 июля 2019 07:11

В Армянске требуют пустить воду из Днипра

  Комментировать
 

5 июля в городе Армянск в оккупированном Крыму местные жители провели митинг с требованием к Украине предоставить воду аннексированному полуострову.

На акцию пришли 150 человек под руководством первого президента Крыма Юрия Мешкова. Люди собрали подписи, которые планируют отправить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Требуют возобновить поставки воды из Днипра, поскольку Крым засыхает.

— Если они считают эту территорию украинской, возможно, они не допустят, чтобы север Крыма стала пустыней, — говорит участник акции Владислав Пивовар. — Без воды здесь будет очень, очень трудно.

Северо-Крымский канал - крупнейшая в Европе оросительная рукотворная система. Он начинается от Каховского водохранилища и заканчивается в Керчи. Имеет протяженность 406 км.

В 2014-ом Украина перекрыла водоснабжение в ответ на аннексию полуострова. Оккупационная администрация заявила, что воды достаточно. Начала разрабатывать способы альтернативного водоснабжения — качать артезианскую воду и перенаправлять горные реки.

На севере Крыма почти 5 тыс. га земли стали непригодны для выращивания культур. Высохли рисовые поля. 24 августа прошлого года из-за недостатка воды произошла экологическая катастрофа на заводе "Крымский титан" в Армянске. Из специального водоема для хранения химических соединений был выброс веществ, потому что он пересох.

— Ежегодно летом проблема водоснабжения в Крыму становится очень острой. Она на слуху у людей каждый день, — говорит 43-летний Александр Лиев, экс-министр туризма Крыма.

— На севере Крыма живут в основном благосклонные к Украине люди. В городе Красноперекопск (с 2016-го — Яны Капу. - ГПУ) в 1991 году подняли первый украинский флаг. Именно это население страдает больше всего.

Отключения воды и света это давление. Но за пять лет никто так и не представил стратегию возвращения Крыма. Воду отключили безо всяких заявлений. Свет тоже — никто ничего не говорил, взорвали линии электропередач и все.

Нет никакой коммуникации с людьми и это использует Россия, проводя антиукраинскую политику. Эта дезинтеграция дает возможность россиянам вести свою пропаганду.

Согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, обязанность обеспечения жизнедеятельности населения возлагается на оккупационную администрацию.

Украина может предложить России возобновить водоснабжения через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию северной части аннексированного полуострова.

— Отключение воды — одна из самых действенных санкций, — говорит 38-летний Борис Бабий, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. — В среднесрочной перспективе это уничтожает промышленный потенциал региона и вынуждает Россию нести огромные убытки или переходить к другим формам освоения этих местностей.

— Возобновление водоснабжения будет крахом всех надежд на деоккупацию, государственной изменой в уголовно-правовом смысле и предательством интересов украинского народа, — добавляет Бабий.

22 водохранилища на территории полуострова Крым. Восемь из них, наполняемых водой из Северо-Крымского канала, пересохли.

Разобрали плиты канала

В июне неизвестные разобрали участок отводящего русла Северо-Крымского канала, предназначенного для водоснабжения населенных пунктов Раздольненского и Сакского районов.

Разграбленный участок длиной 300 м расположен недалеко от поселка Новоселовское Раздольненского района. Местные жители считают, что плиты могли украсть для частного строительства.

Автор: София СТАРОКОНЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Армянске требуют пустить воду из Днипра». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 50295
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 14 Просмотров: 24490
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы Просмотров: 19674
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
3
 Просмотров: 16713
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы Просмотров: 12304
Украина
Украина попросила США продать оружие
Украина попросила США продать оружие
Владимира Балуха били в крымской тюрьме
Владимира Балуха били в крымской тюрьме Просмотров: 198
Владислава Локтионова убили осколки мины
Владислава Локтионова убили осколки мины Просмотров: 63
Анастасия Ковалева умерла во время операции
Анастасия Ковалева умерла во время операции Просмотров: 3384
Террористы угрожают стрелять по мосту
Террористы угрожают стрелять по мосту Просмотров: 324
Больше всего комментируют
25
Партия Зеленского показала рост рейтинга. Другие - потеряли
21
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
15
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
14
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
9
Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет
Голосов: 804
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua