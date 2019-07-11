В Армянске требуют пустить воду из Днипра

5 июля в городе Армянск в оккупированном Крыму местные жители провели митинг с требованием к Украине предоставить воду аннексированному полуострову.

На акцию пришли 150 человек под руководством первого президента Крыма Юрия Мешкова. Люди собрали подписи, которые планируют отправить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Требуют возобновить поставки воды из Днипра, поскольку Крым засыхает.

— Если они считают эту территорию украинской, возможно, они не допустят, чтобы север Крыма стала пустыней, — говорит участник акции Владислав Пивовар. — Без воды здесь будет очень, очень трудно.

Северо-Крымский канал - крупнейшая в Европе оросительная рукотворная система. Он начинается от Каховского водохранилища и заканчивается в Керчи. Имеет протяженность 406 км.

В 2014-ом Украина перекрыла водоснабжение в ответ на аннексию полуострова. Оккупационная администрация заявила, что воды достаточно. Начала разрабатывать способы альтернативного водоснабжения — качать артезианскую воду и перенаправлять горные реки.

На севере Крыма почти 5 тыс. га земли стали непригодны для выращивания культур. Высохли рисовые поля. 24 августа прошлого года из-за недостатка воды произошла экологическая катастрофа на заводе "Крымский титан" в Армянске. Из специального водоема для хранения химических соединений был выброс веществ, потому что он пересох.

— Ежегодно летом проблема водоснабжения в Крыму становится очень острой. Она на слуху у людей каждый день, — говорит 43-летний Александр Лиев, экс-министр туризма Крыма.

— На севере Крыма живут в основном благосклонные к Украине люди. В городе Красноперекопск (с 2016-го — Яны Капу. - ГПУ) в 1991 году подняли первый украинский флаг. Именно это население страдает больше всего.

Отключения воды и света это давление. Но за пять лет никто так и не представил стратегию возвращения Крыма. Воду отключили безо всяких заявлений. Свет тоже — никто ничего не говорил, взорвали линии электропередач и все.

Нет никакой коммуникации с людьми и это использует Россия, проводя антиукраинскую политику. Эта дезинтеграция дает возможность россиянам вести свою пропаганду.

Согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, обязанность обеспечения жизнедеятельности населения возлагается на оккупационную администрацию.

Украина может предложить России возобновить водоснабжения через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию северной части аннексированного полуострова.

— Отключение воды — одна из самых действенных санкций, — говорит 38-летний Борис Бабий, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. — В среднесрочной перспективе это уничтожает промышленный потенциал региона и вынуждает Россию нести огромные убытки или переходить к другим формам освоения этих местностей.

— Возобновление водоснабжения будет крахом всех надежд на деоккупацию, государственной изменой в уголовно-правовом смысле и предательством интересов украинского народа, — добавляет Бабий.

22 водохранилища на территории полуострова Крым. Восемь из них, наполняемых водой из Северо-Крымского канала, пересохли.

Разобрали плиты канала

В июне неизвестные разобрали участок отводящего русла Северо-Крымского канала, предназначенного для водоснабжения населенных пунктов Раздольненского и Сакского районов.

Разграбленный участок длиной 300 м расположен недалеко от поселка Новоселовское Раздольненского района. Местные жители считают, что плиты могли украсть для частного строительства.