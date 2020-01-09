Установили цены на пересадку органов

В Украине будет развиваться сфера трансплантации органов. Больных, которых раньше отправляли на лечение за границу, будут оперировать в отечественных больницах, говорят в Министерстве здравоохранения.

Кабинет министров утвердил цены на пересадки органов. Трансплантация сердца или пары легкие-сердце будет стоить 535 тыс. грн, печени — 855 тыс. грн. За пересадку почки надо отдать от 323 до 721 тыс. Дороже всего обойдется трансплантация стволовых клеток — от 1 млн 360 тыс грн.

— Возможность выполнять трансплантации должна быть у всех учреждений, которые хотят и могут это делать, — говорит Дмитрий Коваль, заместитель министра здравоохранения. — Оплата за эти услуги должна происходить независимо от региональной принадлежности и по одинаковым для всех тарифам. Чтобы получить оплату,учреждениям не нужно обивать пороги министерства или быть членами различных рабочих групп — необходимо соответствовать критериям.

Минздрав перечислил средства 10 участникам пилотного проекта по трансплантации, которые подали заявки. После использования денег медучреждениям осуществят дополнительный перевод.

Пересадку органов или стволовых клеток могут проводить в Киеве, Днипре, Львове, Одессе, Харькове, Черкассах и Ковеле на Волыни.