Уничтожили могилы участников АТО

На кладбище Новограда-Волынского Житомирской области разбили памятники на могилах погибших воинов АТО.

— В ночь на 1 августа на кладбище по улице Чехова на Аллее славы вандалы разбили 15 памятников на могилах, — рассказывает 57-летний Александр Богданчук из городского совета Новограда-Волынского. — Пять из них — на месте захоронения погибших участников АТО. Неизвестные повалили и разбили гранитные плиты, повредили отделку. Увидел это наш работник Павел Рутанский. Тогда вызвали полицию.

Уничтожили мемориалы участников АТО Дмитрия Герасимчука, Антона Милько, Юрия Глухова, Василия Карпенко и Николая Лисовского.

В городе такой случай не первый.

— Накануне хаотично на другом городском кладбище также повредили четыре памятники на могилах, — говорит Елена Обух, 33 года, из городского совета. — Кроме того, неделю тому назад неизвестные повредили памятный знак в честь нашего земляка, народного артиста Украины, режиссера концертных программ и фестивалей, театрализованных спектаклей Бориса Шарварко.