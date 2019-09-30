Умер единственный президент Крыма

В реанимации Красногорской больницы под Москвой от пневмонии умер политик Юрий Мешков, 73 года. Был первым и единственным президентом Крыма.

– 1 сентября папа полетел отдыхать в Турцию, — рассказывает дочь Марианна Мешкова. — Забронировал номер, но его поселили в другой — классом ниже. После ссоры с работниками у него случился инсульт. Сутки находился в искусственной коме. По возвращении домой попал в больницу с пневмонией. Медики говорили, что развилась на фоне инсульта. Папа хотел, чтобы его похоронили в Крыму.

Мешков родился в городе Синельниково на Днепропетровщине. Окончил юридический факультет Московского университета, работал следователем в прокуратуре Крыма, адвокатом. В 1990-ом стал народным депутатом Крымского облсовета. Через четыре года — первым и единственным президентом Крыма. Был пророссийским кандидатом. Во втором туре выборов получил 72,9% голосов. Президентом пробыл 14 месяцев — в марте 1995-го Верховная Рада Украины отменила эту должность.

После завершения карьеры переехал в Москву. Преподавал. Часто ездил в Крым. В последние годы был в оппозиции к российской власти. Заявлял, что назначенные ими крымские политики запрещают ему свободно выражать проукраинскую позицию. В марте 2019-го Мешкова арестовали на двое суток после попытки встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.