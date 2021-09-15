Укрзализныця понесла миллиардные убытки

За первое полугодие 2021-го Укрзализныця понесла убытки на 1,4 млрд грн, говорится в отчете компании. Потери связывают с уменьшением объемов перевозок.

Чтобы исправить финансовое положение, железнодорожники будут резко повышать стоимость билетов на поезда, говорит эксперт по вопросам транспорта Дмитрий Беспалов, 35 лет:

- У нас и так уже цены, как в Германии. Если билеты очень подорожают, то упадет спрос и доходы опустятся еще ниже. А если убытки будут расти и дальше, то качество обслуживания будет критически низкое.

Компания должна сосредоточиться на грузовых перевозках, чтобы зарабатывать деньги.

- У них странный подход к тарифообразованию на такие услуги, - добавляет Беспалов. - Формируют цену, отталкиваясь не от веса и расстояния, а от типа груза. Вероятно, так подыгрывают олигархам.

В грузовых перевозках Укрзализныця проигрывает автомобильному транспорту.

- Там основные деньги надо заплатить за топливо, - говорит Дмитрий Беспалов. - фурами не нужна особая инфраструктура. И часто их грузят сверх нормы.