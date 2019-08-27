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среда, 28 августа 2019 05:50

Украинский фильм поборется за "Оскар"

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Фильм "Домой" Наримана Алиева будет представлять Украину на премии американской киноакадемии "Оскар". Будет соревноваться в категории "Международный полнометражный фильм".

- Мое кино о семье, базовых ценностях, понимании дома и места в мире, - говорит Нариман Алиев. - Конечно, хотим выиграть "Оскар". Но для нас важнее поработать с фильмом на североамериканском рынке. Еще раз показать, что на карте кинематографического мира существует Украина.

По сюжету, крымский татарин Мустафа едет в аннексированный Крым с младшим сыном, чтобы похоронить старшего, которого убили на Донбассе.

Лента "Домой" стала единственным кандидатом, который представили на рассмотрение Национального оскаровского комитета.

- Чтобы подать заявку на получение "Оскара", продюсерам надо потратить определенные ресурсы: материальные, человеческие, моральные, временные, - говорит глава украинского Оскаровского комитета Алик Шпилюк. - Они решили, что их работы не имеют шансов рядом с картиной Алиева.

Впервые фильм "Домой" показали на кинофестивале во французских Каннах в мае. Зимой его будут транслировать в кинотеатрах Франции, Великобритании, Греции, Китая и Турции. В украинском прокате выйдет 7 ноября.

Конкурентов на премию "Оскар" создатели украинской полнометражки узнают 13 января 2020 года. Церемония награждения пройдет в американском Лос-Анджелесе 9 февраля.

Автор: Виктория КОЗУБ
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