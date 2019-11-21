Украинские территории обстреляли из России

Позиции 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады обстреляли вблизи села Сизое Станично-Луганского района на Луганщине. Утром 19 ноября из беспилотного летательного аппарата сбросили гранату на украинских бойцов.

Село расположено на левом берегу реки Северский Донец. От него до границы — 2 км. Правобережье Донца контролирует террористическая организация ЛНР.

— Сизое считалось в последние годы тихим местом, — говорит военный эксперт 43-летний Юрий Бутусов. — У нашего воина множественные осколочные ранения спины. Характер ранений показывает, что разрыв был над землей, на уровне спины, но на определенном отдалении. Ноги тоже посекло, но меньше.

В командовании Десантно-штурмовых войск подтвердили инцидент в Сизом.

— Ранение средней тяжести получил один военнослужащий, — говорит генерал-майор Евгений Мойсюк, 40 лет. — Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

19 ноября боевики 11 раз стреляли в украинских бойцов.