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пятница, 20 июля 2018 00:20

Украинские радиостанции начнут вещание в Крыму

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Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания выдал разрешения украиноязычным радиостанциям на трансляцию программ, которые смогут услышать в Крыму.

Покрытие на полуострове смогут обеспечить "Армия FM", "Радио НВ", "Хит FM", "Радио "Рокс", "Кис", "Мейдан", "Крым.Реалии" и "Хаят". Их будут транслировать в Чонгаре, Чаплинке, Скадовске, Лазурном, Новотроицком на Херсонщине.

— Эти радиостанции начнут вещание на Крым на протяжении следующего месяца, — говорит Сергей Костинский, 36 лет, член Нацсовета по вопросам телерадиовещания. — Они готовы транслировать на территории Северного Крыма в короткочастотном диапазоне. Сейчас компании закупают передатчики.

Стратегическое направление покрытия — трассы, которые выходят из Крыма на Херсон и Харьков.

— Там всегда насыщенно движение, люди смогут слушать украинские радиостанции, — объясняет чиновник. — Надеюсь, их услышат и оккупанты — российские военные. Для них будет интересна "Армия FM". Это разговорная волна, на которой транслируется много о жизни Украины. Конечно, не могли обойтись без крымских радиостанций "Мейдан", "Крым.Реалии" и "Хаят". Они — для местных жителей. Еще привлекли популярных вещателей, чтобы расширить ассортимент. Чтобы люди могли слушать не только информационные передачи, но и музыку.

Автор: Александр ГАНДЗИЙ
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