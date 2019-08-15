Украинец стал лучшим гроссмейстером США

Винничанин 22-летний Илья Нижник победил в чемпионате США по шахматам, который прошел 11 августа в городе Орландо. В турнире принимали участие 357 шахматистов, в том числе 17 гроссмейстеров.

Илья набрал 8 очков из максимально возможных 9. Второе место занял кубинец Ласаро Брусон Батиста, набрал 7,5 балла. На третьем - польский гроссмейстер 24-летний Камиль Драгун с 7,5 балла.

- Такой результат позволил Ильи Нижнику не только занять чистое первое место, но и доказать личный коэффициент к 2675 очкам, - говорят в Федерации шахмат Украины. - Сейчас Илья занимает третье место в мировом рейтинге украинских шахматистов после Василия Иванчука и Антона Коробова.

Илья Нижник с 2014 года живет в США. Изучает кибербезопасность в Вебстерском университете в городе Сент-Луис. В шахматы играет с 4 лет. 15-летним получил титул международного игрока.