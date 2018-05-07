Украинцы на военных учениях уничтожили американские танки

Танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины совместно с ротой десантников из 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили четыре американских танка "Абрамс" на международных учениях НАТО "Комбин Резовл".

Проходят с 1 мая на военном полигоне возле города Хохенфельс в Германии.

В учениях задействованы 3,7 тыс. солдат из разных стран. Украинцы с союзниками выступают агрессором, по легенде. Им противостоят силы Албании, Болгарии, Грузии, Польши и США.

Украинское сводное танковое подразделение два дня удерживало высоту возле города Равенсдорф. Потом нанесло удар по условному противнику. Кроме танков, уничтожили две боевых машины пехоты "Бредли", два вертолета "Апач", несколько автомобилей и до 20 бойцов.

— Противник не ожидал, что мы проведем дерзкую операцию, имея меньшие силы. Руководство учений тоже было удивлено, — говорит подполковник Максим Миргородский, заместитель командира 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Условные потери украинцев — два бронетранспортера, два танка, более 30 военных.

Учения завершатся 9 мая.