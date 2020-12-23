Украинцев будут вакцинировать от коронавируса в четыре этапа

Министерство здравоохранения 22 декабря утвердило национальный план вакцинации от коронавируса. Будут проводить в четыре этапа.

В течение 2021-2022 годов препарат введут не менее 20 млн украинцев - в пунктах прививок, временных центрах вакцинации. Домой или на работу будут выезжать мобильные бригады.

- В январе-апреле вакцинируем медиков из "ковидных" больниц, - говорит 35-летний Игорь Кузин, исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья. - В апреле-июне вакцинируем остальных медработников. В июне-сентябре - тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства. С сентября по март 2022 года введем препарат лицам с повышенным риском инфицирования.

На 23 декабря в Украине инфекцию подтвердили у 10136 человек за сутки. Вылечились 15372 человека, умерли - 275. С начала пандемии коронавирус обнаружили у 989 642 человек.

Украина подала заявку на получение 8 млн бесплатных доз препарата в Фонд глобального доступа к вакцинам "Ковид-19". Претендуем на лекарства трех компаний - шведско-британской "Астразенека", американских "Модерна" и "Новавакс". Препарат компании "Пфайзер" из США сможем брать за деньги.

Вакцинация состоит из двух инъекций. Бесплатной партии хватит для 4 млн украинцев. Для остальных препарат нужно закупить. На это в бюджете 2021-го предварительно заложено 2,6 млрд грн. Этого хватит для прививки 500-800 тыс. человек.

- Вакцинация может затянуться более чем на два года. Бюджет на следующий год - позорный для медицины (159 млрд грн, а Минздрав просило 296 млрд - ГПУ), это бюджет продолжения ее разрушения. Если президент подпишет его, слово должна сказать улица. Иначе Украина будет обречена на вымирание, - говорит 55-летний Олег Мусий, медицинский директор DocRadar, министр здравоохранения 2014 года. - Государство должно обеспечить всех украинцев бесплатными прививками, а не закатывать деньги в дороги.

Коллективный иммунитет может образоваться после прививки 35 млн человек. Или когда это количество переболеет инфекцией.

- Думаю, 5 миллионов уже перенесли болезнь. Поэтому речь о 30 миллионах прививок. Нужно 60миллионов доз. Бесплатно выделяют гораздо меньше, - продолжает Мусий. - Есть другая проблема. По опросам, менее половины украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса. Поэтому коллективного иммунитета путем вакцинации достичь будет очень трудно. Необходима упреждающая системная информационная кампания для украинцев.

У нас нет достоверных данных одновременно ли поступят все 8 миллионов доз, или по миллиону в месяц. Большую надежду возлагаю на прививки предлагаемые коммерческими структурами. Если цена на вакцину будет более или менее доступна в частных клиниках и аптеках, то многие воспользуются их услугами. По предварительным данным, препарат будет стоить примерно 20 долларов (560 грн по нынешнему курсу. - ГПУ). "

Вакцины "Астразенека" и "Пфайзер" должны храниться при температуре -70 ... 80 ° C.

- Их вряд ли будут продавать, потому что аптеки не смогут обеспечить температурный режим, - говорит столичная инфекционистка Алла Мироненко, 64 года. - Действие препаратов направлено на образование в организме антител, которые блокируют вирус. Из побочных реакций возможна аллергия и анафилактический шок.

Нужно определить, кто будет отвечать за закупку вакцин. Ранее этим занималась санитарно-эпидемиологическая служба. Сейчас отдельного учреждения для этого нет.

Следует готовиться к приему, хранению и транспортировке вакцины. Есть потребность в сухом льде, чтобы класть в него препарат и развозить по областям. Самый дешевый морозильник на - 80 градусов стоит не менее 180 тысяч гривен. Таких на область нужно минимум два. Должен быть температурный контроль в транспорте, который будет доставлять вакцины.

Прививки лучше всего проводить в поликлинике. Дома это делать труднее, потому что препарат во флаконах при перепаде температур может вытечь. Также врач должен наблюдать после укола за пациентом полчаса.

- Противопоказаниями для вакцинации являются острые лихорадочные состояния, хронические заболевания с тяжелым течением, наличие различных инфекций, аллергические заболевания. Запрещено введение препарата, если ранее была реакция на вакцинацию или иммунобиологические препараты, - говорит столичный инфекционист Юрий Жигарев, 39 лет.

- Китайцы год тому назад переболели. Поэтому можем предположить, что иммунитет от коронавируса держится 12 месяцев. Сейчас есть информация о мутации коронавируса. Будет ли вакцина действенна против нового штамма - разработчики не говорили.

Вопрос вакцинации детей дискуссионный. Они болеют нетяжело, но активно распространяют вирус. Потому что много общаются, имеют мало гигиенических навыков, особенно младшие школьники.