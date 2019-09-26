Украина предложила поделить Азовское море

Установить морскую границу с Россией в Азовском море в одностороннем порядке предлагают в государственном учреждении "Госгидрография". По состоянию на 2019 год Азовское море в общем пользовании двух стран.

Между ними в 2003 году был подписан договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Один из пунктов - это демаркация водоема. Море разграничивается линией государственной границы только после заключения дополнительного соглашения между государствами. Но его до сих пор не подписали.

- Предлагаем рассмотреть возможность начала принудительной переговорной процедуры с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы, - говорит Александр Щипцов, начальник Госгидрографии.

Украина третий год увеличивает военное присутствие в акватории Азовского моря. В прошлом году создали военно-морскую базу.

Мероприятия уменьшили количество задержаний украинских рыболовецких лодок и проверок торговых судов, идущих в украинские порты.

- Нормальное время задержки для осмотра торгового судна - это пять-семь часов. Летом среднее время задержки было полтора суток, - говорит 60-летний Андрей Клименко, глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел". - Точно так же было весной. Но это лучше, чем ситуация, сложившаяся прошлой осенью, когда задержки составляли по пять суток.

Россияне периодически придерживают украинские корабли во время прохождения под Керченским мостом - сначала пропускают свои.

- Простой судна - это огромные убытки. Каждые сутки стоят тысячи долларов, - объясняет 36-летний Борис Бабин, эксперт по вопросам Крыма.