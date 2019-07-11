Украина попросила США продать оружие

Украина направила в Конгресс Соединенных Штатов Америки запрос на приобретение военного оборудования. Будет покупать его через программу прямых продаж. Речь идет об образцах, которых не было на вооружении.

- Нам нужно было сделать в Украине две вещи - показать, что нет коррупционной составляющей в тех поставках, которые идут из Соединенных Штатов, и что они не попадут к врагу через какие-то коррупционные действия, - говорит 49-летний Валерий Чалый, посол Украины в США. - А также, что поставки будут надежно оберегать от попадания на российскую сторону.

В бюджете на закупку военной техники в 2019 году выделили 11,5 млрд грн. За эти деньги хотят приобрести более 3,6 тыс. единиц техники, 3 тыс. единиц стрелкового оружия.

США в этом году выделили 6,7 млрд грн на помощь Украине в оборонной сфере. Часть этих средств потратят на вооружение.