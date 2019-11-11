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вторник, 12 ноября 2019 07:55

Украина отвела войска в Петровском

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11 бойцов Вооруженных сил отошли на 1 км от линии разграничения между селами Богдановка и Петровское Старобешевского района Донецкой области 9 ноября. Так же удалились 10 боевиков ДНР.

Украинская армия полностью контролирует Богдановку, где живут семь человек. В Петровском — почти тысяча жителей. Оно остается под боевиками.

— Если будут обстрелы противником или провокации, то командир подразделения на участке с комбригом принимают решение вернуться на прежние позиции, — говорит генерал-майор Богдан Бондарь, заместитель командующего Объединенных сил.

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин угрожает остановить разведение, если в демилитаризованной зоне появится украинская полиция или Нацгвардия.

26 июня войска отвели в Станице Луганской. 1 ноября - в поселке Золотое-4 на Луганщине. О разведении сил в этих трех населенных пунктах договорились на переговорах в Минске в 2016-ом. Его воплощение - одно из условий Москвы для встречи глав Украины, Германии, Франции, России.

Разведение не гарантирует безопасность для военнослужащих, говорит военный эксперт Олег Жданов, 52 года.

— Отступление на 1-2 километра предотвращает обстрелы наших позиций из стрелкового оружия. Снайперская винтовка или миномет 82-го калибра бьет на 4 километра, 120-го калибра — на 7 километров, — говорит эксперт.

— Требование Москвы об отводе войск как условие встречи в "нормандском формате" направлено на внутреннюю дестабилизацию, — говорит 45-летний Сергей Гармаш, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса. — Если бы Путин хотел саммита, просто поехал бы в Париж и общался бы там с Зеленским, Макроном и Меркель.

Обстреляли грузовик Вооруженных сил

10 ноября в 5 км от места разведения возле Петровского боевики обстреляли из противотанкового комплекса грузовик Вооруженных сил. В КрАЗ выпустили две ракеты, ранили четырех бойцов.

Обстрел произошел вне зоны разведения, но в месте, где нет наблюдателей ОБСЕ.

— Террористы пытаются сорвать процесс. Но мы все делаем по нашему плану, — говорит министр обороны Андрей Загороднюк, 42 года. — У нас есть семь дней тишины — мы делаем разведение.

Автор: Андрей ЖИГАЙЛО, София СТАРОКОНЬ
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