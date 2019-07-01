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вторник, 02 июля 2019 07:55

Украина отвела войска у Станицы Луганской

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26 июня Вооруженные силы Украины и боевики отвели позиции от линии соприкосновения на окраине поселка Станица Луганская Луганской области. Расстояние между сторонами теперь - 2 км.

Позиции расположены по обе стороны Северского Донца. Полуразрушенный мост через эту реку - единственный путь, по которому люди добираются до контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".

Военные отошли на 900 м вглубь подконтрольной Украине территории. Боевики отодвинулись на 1 км - покинули холм, где стоит памятник князю Игорю. Процедура прошла по сигналу представителей миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Разведение сторон улучшает положение ВСУ на этом участке, утверждают в штабе операции Объединенных сил.

- Перемещение на более подготовленные позиции позволяет эффективно контролировать участок, - говорит заместитель командующего ООС, генерал-майор Богдан Бондарь. - Позиция была расположена в 300 метрах от противника и постоянно обстреливалась. Защищенность на посту была недостаточной. Сейчас мы сделали полукруг, который позволит контролировать этот участок.

Следующий этап - разминирование окрестностей Станицы Луганской.

О разведении сил в Станице Луганской договорилась Трехсторонняя контактная группа во время переговоров в Минске 21 сентября 2016 года.

В условиях прописали вывод войск в двустороннем порядке от Станицы Луганской и Золотого на Луганщине и Петровского Донецкой области.

В Петровском и Золотом силы частично отвели в 2016-м. В Станице последняя попытка была в прошлом году 24 ноября. Украинские бойцы отошли с передовых позиций. Когда их обстреляли из пулеметов с горы Могила князя Игоря, что на другой стороне реки.

- Тогда в Станице были митинги. Люди просили наших военных не уходить. И они не ушли, - говорит волонтер Александр Карпюк, 37 лет. - Особенно после того, как во время разведения была попытка прорыва диверсантов. А позже представители ОБСЕ обнаружили, что террористы копают новые позиции для контроля еще нескольких секторов, укрепляют их бетоном. И отвод остановили.

- В Станице Луганской главнокомандующий воочию посмотрел участок будущего разведения. Президент убедился, что это реально сделать. Он может реализовать свою стратегию или по окончанию войны, или после перемирия. Станица Луганская будет первым шагом, - говорит 14 июня начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, 52 года.

- Приняли решение отвести наши подразделения даже несмотря на обстрелы россиян, - объясняет военный эксперт Юрий Бутусов, 43 года. - С нашей стороны это попытка показать, что мы готовы к миру. Но готов ли оккупант - забыли спросить.

Разведение войск в Станице вызывает беспокойство: рядом граница с Россией. Угроза вторжения оттуда усилится.

Следующее разведение будет под Мариуполем

Демилитаризованную зону создадут и неподалеку Мариуполя Донецкой области. Об этом договорились во время переговоров в Минске 5 июня.

- Это юг, за полсотни километров от Мариуполя. Территория, которая временно не контролируется Украиной. Ограничена четырьмя населенными пунктами, среди которых оккупированный райцентр Новоазовск, - говорит генерал-майор Богдан Бондарь. - Демилитаризация может касаться пока только этого района.

Реализовать это решение станет возможным, если патрули ОБСЕ смогут контролировать здесь участок российско-украинской границы, добавляет Бондарь.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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